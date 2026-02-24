El calendario de limpieza ideal para tu hogar

Muchas veces, la limpieza va de la mano de la organización, y puede resultar agotador limpiar tu casa si no tienes una idea clara de lo que tienes que hacer. Por eso, esquematizar lo que tienes que hacer antes de ponerte manos a la obra te ahorrará tiempo y esfuerzo. Según expertos, esta es la organización que mejor funciona a la hora de limpiar tu casa.

Lo primero que hay que hacer es diferenciar dos tipos de limpieza: la limpieza diaria y la limpieza profunda. La limpieza diaria no debería llevarte más de veinte minutos o media hora diaria. Sin embargo, a la limpieza profunda que realizarás una vez a la semana, de forma quincenal o mensual, habrá que dedicarle varias horas, en función de las necesidades de tu hogar en ese momento.

La limpieza diaria

Es importante optimizar la rutina diaria de limpieza, de tal forma que no te robe demasiado esfuerzo o tiempo para que puedas ser consistente. Esta consistirá principalmente en hacer la cama, barrer los suelos (y fregarlos, dado el caso), recoger la cocina, el salón y el baño. Una buena forma de evitar la pereza o quedarse embobado y procrastinar la limpieza es poner un temporizador de 20 minutos o media hora y plantearte el objetivo de terminar la limpieza antes de que termine.

Es importante que, antes de hacer la cama, la deshagas del todo y ventiles la habitación para purificar el ambiente.

Tipos de limpieza profunda y su organización

La limpieza profunda es un poco más tediosa. Lo ideal sería dedicar un par de horas todas las semanas y diversificar las labores mensuales o quincenales para que no se junten todas las tareas el mismo día. Semanalmente, deberás quitar el polvo de las superficies y lavar textiles como sábanas o toallas. Además, es importante que calendarices una franja semanal para poner lavadoras (o un par de tramos horarios, en función de tus necesidades) y otra para retirar la ropa seca.

Quincenalmente, lavarás las cortinas y limpiarás los cristales. Podrás dividir estas tareas en semanas para que no sea tan tedioso el día de limpieza y no termines procrastinándolo.

Finalmente, tareas como la limpieza de puertas, podrás realizarlas mensualmente si en tu casa no hay condiciones especiales que requieran mayor nivel de limpieza.

De esta manera, habrás optimizado los tiempos de limpieza de tu hogar sin darte apenas cuenta.