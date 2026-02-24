¡Atentos peluqueros! Aprende a limpiar tu maquinilla y alargar su vida útil

Mantener en buen estado la máquina de cortar el pelo no solo garantiza un mejor resultado en cada uso, sino que también prolonga su vida útil y previene problemas como tirones, cortes irregulares o incluso irritaciones en la piel. Aunque muchas personas la utilizan cada pocas semanas, no siempre le dedican el cuidado necesario. Sin embargo, limpiarla correctamente apenas lleva unos minutos y marca la diferencia.

El primer paso es desconectar siempre el aparato de la corriente. Si es inalámbrico, conviene asegurarse de que esté apagado antes de manipularlo. A continuación, se retira el cabezal o las cuchillas, siguiendo las instrucciones del fabricante. La mayoría de modelos permiten desmontarlas fácilmente para acceder a los restos de cabello acumulados.

Con un pequeño cepillo —muchas máquinas incluyen uno en la caja— se deben eliminar todos los pelos visibles tanto en las cuchillas como en el interior. Es importante hacerlo con cuidado, sin forzar las piezas. Si no se dispone de cepillo específico, puede utilizarse uno de dientes de cerdas duras que ya no esté en uso.

Desinfección y engrase: claves para un corte preciso

Una vez retirada la suciedad más evidente, llega el momento de desinfectar. Se puede utilizar alcohol isopropílico aplicado con un paño o bastoncillo para limpiar las cuchillas. Este paso ayuda a eliminar bacterias y restos de grasa, especialmente si la máquina se usa con frecuencia o la comparten varias personas.

Después de limpiar y dejar secar completamente las piezas, es fundamental aplicar unas gotas de aceite lubricante específico para cuchillas. Este detalle, que muchos usuarios pasan por alto, reduce la fricción entre las hojas metálicas y evita que se desgasten prematuramente. Basta con una pequeña cantidad repartida a lo largo de la cuchilla y encender la máquina unos segundos para que el aceite se distribuya de forma uniforme.

En el caso de máquinas resistentes al agua, el fabricante puede permitir el lavado del cabezal bajo el grifo. Aun así, es imprescindible comprobar previamente las indicaciones del modelo concreto, ya que no todos los aparatos son sumergibles.

Finalmente, antes de guardarla, conviene asegurarse de que está completamente seca y libre de humedad. Guardarla en un lugar limpio y protegido del polvo también ayuda a conservarla en mejores condiciones.

Un mantenimiento básico después de cada uso y una limpieza más profunda cada pocas semanas son suficientes para que la máquina funcione como el primer día. Un gesto sencillo que evita gastos innecesarios y garantiza siempre un corte cómodo y seguro.