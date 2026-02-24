7 consejos para ahorrar un poco cada día

Ahorrar no siempre es cuestión de ganar más, sino de organizarse mejor. Y, según explica BBVA, hay hábitos sencillos que pueden marcar una gran diferencia a final de mes. La entidad propone siete consejos prácticos que, aplicados con constancia, pueden ayudarte a construir un colchón financiero y reducir gastos innecesarios.

Abrir una cuenta de ahorro

El primer consejo del BBVA es claro: abrir una cuenta distinta a la corriente facilita separar el dinero destinado al ahorro. Apartar una cantidad fija nada más recibir el salario puede simplificar mucho el proceso. Además, muchos productos de ahorro permiten que el dinero depositado crezca. A esto se suma otra ventaja importante: al tratarse de dinero líquido, puede utilizarse ante un gasto imprevisto.

Establecer presupuestos y metas

No basta con tener una cuenta de ahorro si no se es constante. Por eso, BBVA recomienda fijar presupuestos mensuales o semanales y establecer metas concretas. Definir cuánto se quiere ahorrar y en qué plazo ayuda a mantener el compromiso.

Hacer semanas de ahorro

Si un fin de semana se gasta más de lo previsto, compensar es clave. Una de las fórmulas que propone BBVA es realizar “semanas de ahorro”: reducir salidas o evitar compras innecesarias para recuperar el equilibrio y cumplir el objetivo mensual.

Comparar precios

No se trata de revisar cada producto al detalle, pero sí de comparar dónde resulta más económica la compra en conjunto. Hoy muchos supermercados tienen tienda online y los precios, salvo en productos al peso, suelen ser idénticos a los de tienda física. Hacer una compra de prueba con los productos habituales puede revelar diferencias importantes.

Comprar ‘online’

El BBVA también apunta que comprar online puede evitar el llamado “picoteo”. Al no estar físicamente en la tienda, se reducen los estímulos que incitan a gastar más de lo previsto, ya sea una tableta de chocolate extra o una prenda que no era prioritaria.

Aprovechar los ‘special prices’

Muchas cadenas ofrecen special prices, descuentos en prendas seleccionadas. No se trata necesariamente de artículos de peor calidad, sino de productos con menor salida o con mayor stock. Son precios estables, que no suben ni bajan, y permiten adquirir artículos de temporada por menos de la mitad.

Planificar las comidas y llevar ‘tupper’

El último consejo del BBVA es organizar las comidas. Planificar un menú semanal, basarse en comida real y preparar la comida en casa para llevar al trabajo puede suponer un ahorro considerable. Además, planificar desayunos y meriendas evita los llamados “microgastos”.

Siete hábitos sencillos que, según BBVA, pueden cambiar la forma en la que gestionas tu dinero cada mes.