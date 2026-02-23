El truco del percarbonato de sodio: el aliado desconocido que deja la ropa blanca como nueva

Cada vez son más las personas que buscan alternativas eficaces y menos agresivas para la limpieza del hogar. Entre los productos que han ganado protagonismo en los últimos años destaca el percarbonato de sodio, un compuesto sólido que, al entrar en contacto con el agua caliente, libera oxígeno activo y actúa como potente blanqueador y quitamanchas.

Aunque no es tan popular como la lejía o los detergentes tradicionales, su eficacia lo ha convertido en uno de los productos favoritos para recuperar prendas blancas amarillentas, eliminar manchas incrustadas y reforzar lavados complicados. Además, tiene la ventaja de no desprender olores fuertes ni dejar residuos agresivos en los tejidos. Su uso es sencillo. Para devolver el blanco original a camisetas, sábanas o toallas, basta con añadir una o dos cucharadas de percarbonato directamente en el tambor de la lavadora junto al detergente habitual y seleccionar un programa de al menos 40 grados. El calor es clave, ya que es lo que activa la liberación de oxígeno responsable de la limpieza profunda.

Pero no solo sirve para la ropa. También puede emplearse para limpiar juntas ennegrecidas del baño, manchas en recipientes de plástico o incluso para devolver el brillo a paños de cocina muy castigados. En estos casos, se recomienda disolver el producto en agua caliente y dejar actuar la mezcla durante al menos una hora antes de aclarar.

Cómo actúa el oxígeno activo

El secreto del percarbonato está en su composición. Al disolverse, genera carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. Este último libera oxígeno activo, que descompone las moléculas responsables de las manchas orgánicas como sudor, café, vino o grasa. A diferencia de la lejía, no daña las fibras con la misma agresividad ni decolora estampados resistentes al lavado.

Eso sí, conviene evitar su uso en prendas delicadas como lana, seda o tejidos que no soporten temperaturas medias o altas. Tampoco es recomendable aplicarlo sobre superficies de madera sin tratar. En un momento en el que la limpieza eficiente y económica se ha convertido en prioridad en muchos hogares, el percarbonato de sodio se posiciona como una solución versátil, accesible y fácil de utilizar. Un producto sencillo que demuestra que, a veces, los mejores resultados no requieren fórmulas complejas, sino conocer bien cómo y cuándo aplicar cada ingrediente.