Lluvia y moho: esto es lo que debes hacer para remediarlo

En las temporadas de lluvia es habitual que el moho haga acto de presencia en nuestros hogares, un enemigo que puede afectar gravemente a la salud.

El moho incipiente o superficial se puede eliminar con vinagre de limpieza. Al ser un ácido con un pH muy bajo elimina hongos y esporas, actuando como fungicida. Además, es muy práctico porque se puede aplicar en superficies delicadas sin riesgo de estropearlas. Una vez esté seco, repite con un trapo limpio.

Si el moho es persistente se puede utilizar lejía, que elimina las esporas y también desinfecta. Como es crucial que penetre en las superficies porosas, es mejor utilizar lejía líquida en lugar de densa o en gel. Humedece una bayeta con lejía y frota hasta eliminar el moho por completo. Para los rincones más inaccesibles puedes utilizar una brocha de pintura.

En este caso, deberás utilizar mascarilla, guantes y gafas protectoras para estar siempre protegido. Sobre la lejía, recuerda que nunca debes cambiarla de envase, exponerla al sol y a altas temperaturas, ya que podría degradarse.

Estos remedios son muy útiles para eliminar el moho, pero la clave reside en atajar las causas que lo generan, porque si no volverá a aparecer al cabo del tiempo. Entre los buenos hábitos que puedes aplicar está ventilar con asiduidad y utilizar deshumidificadores.

En el caso de que el agua se filtre desde el exterior, deberás aplicar aislamiento impermeabilizante en la fachada e incluso obras más complejas. La pintura antimoho también puede retrasar la aparición de este.

Receta anti-moho

El cuarto de baño es una de las estancias donde se acumula más moho, sobre todo en el interior de la ducha, pero si elaboras esta mezcla con productos disponibles en todos los hogares podrás eliminarlo sin problemas.

En un recipiente vierte media taza de agua oxigenada, un cuarto de taza de oxígeno activo, dos cucharaditas de detergente para lavar los platos y dos cucharaditas de sal. Remueve todos los ingredientes y luego agrega la mezcla a un pulverizador. Después solo queda rociar la zona con moho, dejar actuar 30 minutos y frotar con un cepillo de limpieza. Por último, aclara con agua.