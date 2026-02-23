Como limpiar el mármol sin que pierda brillo

El mármol es uno de los materiales más elegantes y utilizados en encimeras, suelos y baños. Su aspecto sofisticado y su resistencia lo convierten en una opción habitual en muchos hogares. Sin embargo, su composición calcárea lo hace especialmente sensible a ciertos productos de limpieza, por lo que utilizar métodos inadecuados puede provocar manchas irreversibles o pérdida de brillo.

Para limpiar mármol de forma segura, el primer paso es retirar el polvo o los restos superficiales con un paño suave o una mopa seca. A continuación, se recomienda preparar una mezcla sencilla de agua tibia y unas gotas de jabón neutro. Con un paño de microfibra ligeramente humedecido en esa solución, se debe limpiar la superficie realizando movimientos suaves y sin ejercer presión excesiva.

Es fundamental evitar productos ácidos como vinagre, limón o limpiadores antical, ya que reaccionan con el carbonato cálcico del mármol y pueden generar marcas blanquecinas difíciles de eliminar. Tampoco se aconseja el uso de estropajos duros o abrasivos que rayen la superficie.

Tras la limpieza, conviene aclarar con otro paño humedecido solo en agua para retirar cualquier resto de jabón. El último paso, y uno de los más importantes, es secar inmediatamente con un trapo limpio y seco. Dejar que el agua se evapore por sí sola puede provocar cercos, especialmente en zonas con agua dura.

Cómo tratar manchas específicas

Si el mármol presenta manchas de grasa, se puede aplicar una pequeña cantidad de bicarbonato mezclado con agua hasta formar una pasta. Esta se coloca sobre la mancha, se cubre con film transparente y se deja actuar varias horas antes de retirar y aclarar. Para manchas orgánicas leves, el agua oxigenada aplicada con cuidado puede ayudar, siempre realizando una prueba previa en una zona poco visible.

En encimeras de cocina o baños es recomendable limpiar derrames de inmediato, especialmente si se trata de vino, café o productos cosméticos. La rapidez evita que los líquidos penetren en el poro del material.

Un mantenimiento regular, evitando productos agresivos y apostando por soluciones suaves, permitirá conservar el brillo natural del mármol durante años. Con pequeños gestos y una limpieza adecuada, este material seguirá aportando elegancia sin perder sus propiedades originales.