El truco para borrar las manchas blanquecinas del parquet sin dañarlo

Las manchas blanquecinas en el parquet de tu casa son uno de los problemas más comunes en cualquier hogar. Basta con que te fijes con un poco de detenimiento para que lo aprecies. Suelen aparecer cuando el suelo ha absorbido humedad: una maceta apoyada demasiado tiempo, un vaso que ha sudado sobre la superficie o una fregona excesivamente húmeda. Pero, contra lo que muchos creen, estas marcas pueden eliminarse sin necesidad de lijar ni barnizar.

La solución más efectiva consiste en aplicar calor suave para que la humedad atrapada en el barniz o en la madera se evapore. Un método seguro es colocar un paño de algodón sobre la mancha y pasar por encima la plancha templada, sin vapor y con movimientos rápidos. En cuestión de segundos, la niebla blanquecina empieza a desaparecer. Es un truco sencillo pero muy utilizado por restauradores de muebles y suelos.

Si la marca aún persiste, otro recurso consiste en aplicar una pequeña cantidad de aceite natural (como aceite de oliva o aceite mineral) con un paño suave, dejando que penetre para rehidratar la madera y recuperar su brillo. Después, basta con pulir ligeramente la zona.

PI ESTUDIO

Con ambos métodos, el parqué vuelve a lucir uniforme y cálido, demostrando que incluso las manchas más preocupantes pueden tener solución sin grandes obras ni productos agresivos.

6 errores en el suelo

1. Entrar en casa con los zapatos de la calle. Lo primero que deberías hacer es descalzarte para no introducir en el hogar la suciedad de la calle. Que no te dé reparo pedírselo también a las visitas. Para limpiar los zapatos, aplica desinfectante en la suela y deja actuar.

2. Utilizar agua muy caliente para limpiar el suelo. Usar agua hirviendo o muy caliente abre el poro y debilita la madera, limitando su vida útil; y en el gres deja velos y marcas. Es mejor limpiar siempre con agua tibia. El resultado será el mismo y no dañarás las superficies de tu hogar.

3. Más agua no es igual a más limpieza. De esta forma arrastras más la suciedad, pero no la recoges. Por eso, se aconseja escurrir bien la fregona antes de limpiar el suelo. Tardará menos en secarse y lo dejarás reluciente, obteniendo una limpieza más higiénica y eficaz.

4. Más espuma no significa mejor limpieza. Para limpiar la madera, solo necesitas disolver una cucharada de jabón neutro (como el jabón Beltrán) en cinco litros de agua. Para un suelo perfecto en el baño y en la cocina vierte un tapón de jabón natural y 100 ml de vinagre.

5. Limpiar toda la casa con el mismo cabezal. Utiliza un recambio de fregona para cada estancia. De esta manera no te llevarás la suciedad de habitación a habitación y obtendrás un hogar más higiénico y libre de bacterias.

6. No lavar los recambios después de usar. La suciedad se acumula en el cabezal de la fregona, donde la humedad es el mejor caldo de cultivo para la formación de bacterias. Para evitarlo, vierte detergente líquido, bicarbonato y una taza de vinagre en la lavadora y programa el ciclo más adecuado.