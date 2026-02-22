Varias formas de limpiar tu colchón

Mantener limpio el colchón es fundamental para garantizar un descanso saludable, aunque muchas veces se descuida por desconocimiento o por temor a estropearlo. Sin embargo, existen métodos sencillos y eficaces que permiten eliminar manchas, ácaros y malos olores sin recurrir a productos agresivos. La clave está en utilizar soluciones suaves y controlar la humedad.

El primer paso siempre debe ser aspirar toda la superficie. Este gesto elimina polvo, restos de piel y posibles ácaros acumulados. Conviene insistir en las costuras y bordes, donde suele concentrarse más suciedad. A partir de ahí, el tratamiento dependerá del tipo de mancha.

Uno de los métodos más seguros es utilizar espuma de jabón neutro. Basta con mezclar una pequeña cantidad en agua templada y batir hasta generar espuma. Con un paño limpio se aplica únicamente la espuma, evitando empapar el colchón, y se frota suavemente la zona afectada. Después, se retira el exceso con otro paño ligeramente humedecido y se deja secar completamente antes de volver a colocar las sábanas.

Bicarbonato y mezclas puntuales para manchas difíciles

El bicarbonato de sodio es otro aliado eficaz, especialmente contra los olores. Espolvoreado sobre toda la superficie y dejado actuar durante varias horas, incluso toda la noche, ayuda a absorber humedad y neutralizar olores. Posteriormente, se retira con la aspiradora. Si se desea potenciar su efecto, puede mezclarse con unas gotas de agua para formar una pasta ligera y aplicarla directamente sobre pequeñas manchas.

En casos más resistentes, como manchas antiguas, se puede recurrir a una mezcla de agua oxigenada y vinagre. La técnica consiste en preparar la solución y aplicarla con una esponja, apoyándola sobre la mancha durante unos diez minutos sin frotar en exceso. Después, se retira la humedad con un paño limpio y se deja secar bien la zona. Este método debe utilizarse con moderación y probarse antes en una pequeña área poco visible para comprobar que no altera el tejido.

Otros trucos complementarios incluyen ventilar el colchón varias veces al año, girarlo o voltearlo según las indicaciones del fabricante y utilizar una funda protectora lavable. También es recomendable actuar con rapidez ante cualquier derrame para evitar que el líquido penetre en profundidad.

Con técnicas sencillas y productos comunes, es posible mantenerlo en buen estado sin complicaciones ni grandes inversiones.