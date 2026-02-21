Si sales con la bici, este truco para quitar la grasa de bici de tu ropa te va a venir de perlas
Para las manchas más difíciles, la combinación de lavavajillas y bicarbonato crea una reacción que despega la grasa sin dañar los colores de la prenda.
Pocas manchas resultan tan desesperantes como la grasa de bicicleta: oscura, pegajosa y capaz de arruinar un pantalón en apenas un segundo. Pero existe un método sencillo y eficaz para eliminarla sin dejar rastro, incluso cuando la marca ya parece fija en el tejido.
El secreto está en aplicar lavavajillas desengrasante directamente sobre la mancha, antes de mojar la prenda. La grasa de cadena y platos es muy similar a la grasa de cocina, por lo que estos detergentes actúan de inmediato rompiendo sus componentes. Solo hay que extender una capa fina del producto, dejar actuar unos minutos y frotar suavemente con los dedos o un cepillo pequeño.
Para manchas más rebeldes, funciona aún mejor añadir un poco de bicarbonato encima del lavavajillas: la mezcla crea una ligera reacción abrasiva que despega de forma segura la grasa del tejido. Después, basta con lavar la prenda como de costumbre.
No daña colores
El resultado es sorprendente: la marca desaparece sin dañar los colores y sin necesidad de productos especializados. Un truco rápido y efectivo para salvar tu ropa tras un descuido común entre ciclistas urbanos y aficionados.
OTROS TRUCOS PARA LA GRASA DE BICICLETA
Bicarbonato + lavavajillas
Alcohol de 70º o alcohol isopropílico
Pasta de dientes blanca
Polvos de talco o maicena
Desengrasante para cocina
Limón + bicarbonato
Jabón en pastilla tipo Lagarto
Agua caliente + detergente
Gel hidroalcohólico
