Cómo limpiar en seco una mancha durante una celebración sin arruinar el momento

En los eventos importantes como bodas, comuniones o celebraciones importantes, las manchas aparecen cuando menos conviene: una gota de vino, maquillaje que roza la camisa, grasa del catering o incluso un tropezón con el postre. Cuando no puedes cambiarte ni lavar la prenda, la única opción es limpiar en seco y hacerlo bien no es tan fácil. Cuando se trata de niños, todo está permitido pero cuando es un adulto el que aparece con la famosa "lámpara", la cosa cambia.

El truco más eficaz es actuar rápido y evitar mojar la tela. Si la mancha es grasa, azúcar o comida, basta con aplicar polvos de talco, maicena o incluso un sobre de azúcar si no hay otra cosa: estos productos absorben de inmediato la grasa superficial. Dejar actuar unos minutos y retirar con una tarjeta, pañuelo o servilleta rígida. El resultado sorprende: el cerco desaparece casi por completo.

Maquillaje

Para manchas de maquillaje o barra de labios, funciona muy bien el pañuelo con alcohol en spray que muchos invitados llevan en el bolso o bolsillo desde la pandemia. Aplicar muy poco, desde lejos, y frotar con suaves toques: el alcohol evapora rápido y no moja la tela, levantando el pigmento sin dejar aureolas.

Si la mancha es líquida —vino, refresco, café— lo más importante es no frotar. Hay que presionar con una servilleta seca para absorber todo lo posible y luego espolvorear bicarbonato o sal, que actúan como secantes y evitan que el color penetre.

En todos los casos, lo clave es no usar agua porque solo generaría un cerco mayor. Los productos secos o de evaporación rápida son los que salvan tu prenda… y quizás el evento.