Como limpiar la campana de la cocina sin esfuerzo y sin productos agresivos

La campana extractora es uno de los electrodomésticos que más suciedad acumula en la cocina y, sin embargo, uno de los que menos se limpia. El vapor, el humo y, sobre todo, la grasa que se genera al cocinar se adhieren poco a poco a su superficie y a los filtros. El resultado es una capa pegajosa que no solo afea el aspecto de la cocina, sino que también reduce la capacidad de absorción y puede generar malos olores.

Mantener la campana limpia no es solo una cuestión estética. Cuando los filtros están saturados de grasa, el motor trabaja más forzado y pierde eficacia. A largo plazo, esto puede acortar la vida útil del aparato y aumentar el consumo eléctrico. Por eso se recomienda realizar una limpieza superficial cada semana y una más profunda al menos una vez cada tres meses, dependiendo del uso que se le dé.

El paso clave: desmontar y desengrasar los filtros

El primer paso es desenchufar la campana o cortar la corriente por seguridad. Después, se retiran los filtros metálicos, que suelen desmontarse fácilmente presionando una pestaña. Estos filtros son los que acumulan mayor cantidad de grasa. Para limpiarlos, existe un método sencillo y económico. Basta con llenar el fregadero con agua muy caliente y añadir una buena cantidad de bicarbonato de sodio y un chorro generoso de vinagre de limpieza o detergente desengrasante. Al introducir los filtros, se produce una reacción que ayuda a desprender la grasa incrustada. Se recomienda dejarlos en remojo entre 20 y 30 minutos.

Una vez pasado ese tiempo, se pueden frotar con un cepillo o una esponja no abrasiva para eliminar los restos. Si la suciedad es muy persistente, también se puede hervir agua en una olla grande, añadir bicarbonato y sumergir los filtros durante unos minutos. El calor acelera el proceso y facilita que la grasa se desprenda casi sin esfuerzo.

Tras la limpieza, es fundamental aclararlos bien y dejarlos secar completamente antes de volver a colocarlos. Instalar los filtros húmedos puede generar malos olores o incluso oxidación.

Cómo limpiar el exterior sin dañar el acabado

La parte exterior de la campana también requiere atención. En modelos de acero inoxidable, es recomendable utilizar un paño de microfibra humedecido con agua caliente y unas gotas de lavavajillas. Se debe limpiar siguiendo la dirección del pulido del acero para evitar marcas. Para manchas más resistentes, una mezcla de agua y vinagre aplicada con pulverizador puede resultar eficaz. Después, conviene secar con un paño limpio para evitar cercos. Es importante evitar estropajos metálicos o productos abrasivos que puedan rayar la superficie. En campanas de cristal, el procedimiento es similar al de una vitrocerámica: agua caliente, desengrasante suave y un paño que no deje pelusas.

El interior de la campana, donde se encuentra el motor, debe limpiarse con cuidado y sin empapar la zona. Un paño ligeramente humedecido es suficiente para retirar la grasa superficial. Nunca se deben verter líquidos directamente. Mantener este hábito de limpieza no solo mejora la imagen de la cocina, sino que también reduce el riesgo de incendios, ya que la grasa acumulada es inflamable. Además, una campana limpia elimina mejor los olores y el humo, creando un ambiente más saludable en el hogar.