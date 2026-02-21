Evita así de una vez por todas las aburridísimas llamadas de spam

¿Cuánto estás de harto de las llamadas de spam? Hay días que son molestísimas con varias llamadas al día que colman tu paciencia. Las empresas que practican este tipo de marketing utilizan los datos con los que das consentimiento por ejemplo para entrar en una aplicación móvil para molestarte a cualquier hora y con cualquier pretexto.

El Ministerio de Consumo prometió hace meses que iba a acabar con este tipo de llamadas. Lanzaron varias campañas de noticias asegurando que se iban a prohibir, pero no lo consiguieron. Las soluciones para evitarlo son varias.

Hay teléfonos inteligentes como el Iphone de Apple que ya incorporan un sistema de Inteligencia Artificial que contesta por ti en el caso de que te llame un número que no está en tu lista de contactos. Una locución le dice al interlocutor que deje su nombre y el motivo de la llamada. En el caso de que lo haga (las empresas de marketing no suelen querer dejar ese rastro) al usuario le aparece en la portada del teléfono el nombre de la persona que le llama y la razón por la que lo hace. Es cierto que es una opción que no es nada aconsejable si se está, por ejemplo, en un proceso de búsqueda de trabajo ya que muchas empresas pueden optar por no llamar al candidato ya que normalmente llaman desde teléfonos que no tienes registrados en tu lista.

La Policía Nacional ha decidido intervenir y lo ha hecho con un consejo a través de las redes sociales. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que cuentan con millones de seguidores en las redes sociales en las que tienen un perfil corporativo, suelen difundir mensajes para mejorar la seguridad sobre todo en internet con el aumento de los ciberdelitos que han sido denunciados en los últimos años.

Estafas

Agencia ATLAS

Otra cosa bien distinta son las estafas: aquellos delincuentes que te llaman y se hacen pasar por tu banco para robarte dinero pidiéndote una transferencia. En este caso es algo más díficl de captar porque evidentemente no es legal.