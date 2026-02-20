Trucos de limpieza con sal que necesitas saber

La sal es uno de esos productos que hay en todas las casas y que te pueden sacar de muchos apuros si te apuntas bien todos sus usos. En cuestión de limpieza, muchas veces, no hay nada mejor que un truco casero con productos de toda la vida para salvarte de un desastre. La sal es uno de esos elementos, ya que sus propiedades naturales pueden ser muy poderosas. Precisamente por eso, hay que conocerlas bien.

Utiliza sal para desodorizar tablas

La sal tiene propiedades abrasivas que ayudan a arrastrar residuos orgánicos, tales como restos de cáscaras, fruta, verdura, pescado e incluso carne. Por acción mecánica, termina con los malos olores al arrastrar los restos de la tabla. Sin embargo, lo mejor es combinarlo con un desinfectante potente, sobre todo en casos en los que hayamos colocado productos frescos como carne sobre la superficie, ya que no tiene suficientes propiedades desinfectantes por sí misma.

Un astringente natural

Sus propiedades para absorber la grasa pueden funcionar a la hora de remover manchas, terminar con el sudor de la ropa antes de meterla en la lavadora, e incluso terminar con atasques suaves en el fregadero.

La sal tiene propiedades higroscópicas, lo que significa que ayuda a absorber líquidos si se aplica en el momento de la mancha. No quita la mancha de fondo, sino que ayuda a eliminar las más difíciles.

Para terminar con los atasques en el fregadero, solo hay que hacer una mezcla de agua caliente con sal y dejar que baje por las tuberías. Aunque es importante aclarar que no funciona con atasques muy difíciles, es una buena opción para atasques leves.

Potencia la acción de los tintes

La sal es un potenciador muy útil cuando se trata de mantener los tintes. Ya sea para evitar que se pierdan los colores cuando se lava a mano una prenda o para fijarlos cuando estás utilizando un tinte artificial, añadir al agua un puñado de sal puede proteger la coloración de tus tejidos.

¡Ojo! Es importante que tengas en cuenta que, por sus propiedades abrasivas, lo mejor es no utilizar este truco en telas delicadas.