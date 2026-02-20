Este truco para organizar tu armario te ahorrará minutos al elegir tu ropa

Si sientes que pierdes el tiempo todas las mañanas y te cuesta tener una visión de la ropa que hay en tu armario, puede que el problema sea una mala organización. Quizás solo necesitas un sistema que te permita tener, a golpe de vista, un esquema claro de todo lo que tienes y las posibles combinaciones de tus prendas.

El secreto de colocar por grupos

Quizás la mayor parte del tiempo que pasas eligiendo tu ropa lo dediques a buscar en una maraña de prendas la que necesitas. Sin embargo, si tuvieras la ropa clasificada en tipos de prenda, este tiempo podrías ahorrarlo. Aunque no es el único truco que te ayudará a que tu armario sea más eficiente, quizás sea el más importante. No solo se trata de clasificar los tipos de prendas, sino de saber cómo colocarlos dentro del armario, tener un buen orden de prioridades y clasificar también la ropa desde las prendas más combinables a las más difíciles.

Puedes aprovechar para hacer una lista con los artículos que más utilizas y aquellos que sería una buena ocasión para donar o vender.

Una mujer coloca sus prendas en el armario de manera ordenada / Freepik

El método: ordena tu armario paso a paso

Lo primero que tendrás que hacer es sacar toda la ropa de tu armario, ya que tenerla toda a la vista te ayudará a hacerte una primera idea de cómo debes colocarla.

Después, irás seleccionando los diferentes tipos de prenda y colocándolos en el armario. Los primeros los colocarás en el centro e irás poniendo los demás alrededor.

En qué orden colocar mi ropa

En primer lugar, vas a colocar las partes de abajo, que situarás en el centro del armario. En base a ellas organizarás el resto de tus conjuntos. Alrededor de pantalones y faldas colocarás tus camisas, jerséis que necesiten ir en percha, vestidos y americanas. Finalmente, es importante que coloques los abrigos en los extremos del armario. En primer lugar, porque esas serán las prendas que más espacio van a necesitar, y colocarlas en los extremos ayuda a que las demás no pierdan protagonismo. También es mejor colocarlas a los lados para que al meterlas y sacarlas no desordenen lo demás.

Una vez hayamos terminado con la parte de las perchas, será el turno de colocar la ropa que irá doblada. Lo primero que habrá que guardar son, de nuevo, los pantalones y faldas, que irán en el centro de la balda. A su alrededor colocaremos los jerséis y las camisetas a un lado, y vestidos y ropa deportiva, al otro.

Recuerda clasificar cada tipo de ropa dejando en el centro la más combinable, para de esta manera seleccionar de forma óptima las prendas que necesites cada mañana.