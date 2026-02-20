Desahucio, barrio y lucha sin límites: lo que prepara HBO Max con ‘Ravalear’

HBO Max ha confirmado que la serie ‘Ravalear’ se estrenará en mayo en España. El anuncio coincide con su preestreno internacional en el marco de la sección oficial del Festival de Cine de Berlín, donde también se ha presentado el cartel oficial.

La serie está producida por Arcadia, creada por Pol Rodríguez y dirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta. Esta noche, en el Zoo Palast de Berlín, asisten a la alfombra roja y al pase de los dos primeros episodios sus directores junto a parte del reparto: Enric Auquer, María Rodríguez, Sergi López, Francesc Orella, Lluïsa Castells y Quim Ávila.

Una historia inspirada en hechos familiares

Según detalla la web de HBO Max, en ‘Ravalear’, su creador, Pol Rodríguez, construye un relato inspirado en su propia historia familiar. La trama gira en torno a Can Mosques, un restaurante centenario del Raval de Barcelona, querido y respetado, que se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión.

El objetivo del fondo es vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio. La noticia sume a la familia en la desesperación, convencida de que la derrota es inevitable. Pero cuando deciden plantar cara, con la ayuda del barrio, la lucha se convierte en una espiral cada vez más peligrosa. Para salvar Can Mosques tendrán que cruzar límites que jamás creyeron posibles y descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer.

Rodada en cinco idiomas y en pleno Raval

Tal y como recoge la web de HBO Max, este thriller se ha rodado en catalán, castellano, árabe, urdu e inglés, y tiene como escenario distintas localizaciones de Barcelona, especialmente el barrio del Raval.

El reparto coral está encabezado por Enric Auquer (premio Gaudí a mejor actor secundario por ‘Casa en llamas’), María Rodríguez (‘Casa en llamas’), Sergi López (‘Pacifiction’), Quim Ávila (‘Yo, adicto’, ‘El cuerpo en llamas’), Francesc Orella (‘Menudas piezas’), Lluïsa Castell (‘Merlí. Sapere Aude’), Alba Guilera (‘Un año, una noche’), Noor Ul Huda y Mohamed Ben Moula, con la colaboración especial de Marc Martínez.

Un equipo creativo de primer nivel

En el equipo de guion figuran Isa Campo (‘Soy Nevenka’, Goya a mejor guion adaptado 2023), Isaki Lacuesta (‘Segundo premio’, Goya a mejor dirección 2025; ‘Un año una noche’, Goya a mejor guion adaptado 2023), Edu Sola (‘Casa en llamas’, Goya a mejor guion original 2025, ‘Auerer’), Alfred Pérez-Fargas, Roger Danés (‘El cuco’, ‘Malet’), Daniel González (‘La mujer dormida’, ‘Això no és Suècia’) y Maialen Vélez. El argumento lo firma también el documentalista Justin Webster (‘Muerte en león’, ‘El pionero’), junto al creador de la serie.

‘Ravalear’ es una producción de Arcadia y Supernova en coproducción con 3Cat y UMEDIA (Bélgica), con participación de HBO Max, apoyo del ICEC y del programa Europa Creativa MEDIA. Las ventas internacionales corren a cargo de Filmax y la producción ejecutiva es de Sandra Tapia (Arcadia).