6 errores que todos cometemos al limpiar el suelo de casa

Toda la vida, el suelo de casa se ha limpiado con fregona, agua y un tapón de friegasuelos. Parece que la limpieza no tiene más ciencia, pero entraña mayor complejidad si lo que quieres es prolongar la vida útil de la tarima, el parquet u otras superficies de tu hogar.

Estos son los 6 errores que todos cometemos y que podrían terminar estropeando el suelo:

1. Entrar en casa con los zapatos de la calle. Lo primero que deberías hacer es descalzarte para no introducir en el hogar la suciedad de la calle. Que no te dé reparo pedírselo también a las visitas. Para limpiar los zapatos, aplica desinfectante en la suela y deja actuar.

2. Utilizar agua muy caliente para limpiar el suelo. Usar agua hirviendo o muy caliente abre el poro y debilita la madera, limitando su vida útil; y en el gres deja velos y marcas. Es mejor limpiar siempre con agua tibia. El resultado será el mismo y no dañarás las superficies de tu hogar.

3. Más agua no es igual a más limpieza. De esta forma arrastras más la suciedad, pero no la recoges. Por eso, se aconseja escurrir bien la fregona antes de limpiar el suelo. Tardará menos en secarse y lo dejarás reluciente, obteniendo una limpieza más higiénica y eficaz.

4. Más espuma no significa mejor limpieza. Para limpiar la madera, solo necesitas disolver una cucharada de jabón neutro (como el jabón Beltrán) en cinco litros de agua. Para un suelo perfecto en el baño y en la cocina vierte un tapón de jabón natural y 100 ml de vinagre.

5. Limpiar toda la casa con el mismo cabezal. Utiliza un recambio de fregona para cada estancia. De esta manera no te llevarás la suciedad de habitación a habitación y obtendrás un hogar más higiénico y libre de bacterias.

6. No lavar los recambios después de usar. La suciedad se acumula en el cabezal de la fregona, donde la humedad es el mejor caldo de cultivo para la formación de bacterias. Para evitarlo, vierte detergente líquido, bicarbonato y una taza de vinagre en la lavadora y programa el ciclo más adecuado.