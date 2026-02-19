El truco viral para limpiar el desagüe de un lavabo sin desmontarlo

La acumulación de restos de jabón, pasta de dientes y, sobre todo, cabellos es la causa más habitual de los malos olores y los atascos en el lavabo. En redes sociales se ha popularizado un método sencillo, rápido y económico que ayuda a mantener el desagüe limpio sin necesidad de productos agresivos ni herramientas especiales.

PASO A PASO Retira los restos visibles: Quita el tapón y elimina manualmente los cabellos o residuos que estén a la vista. Añade bicarbonato: Vierte entre tres y cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio directamente por el desagüe. Incorpora vinagre blanco: Añade medio vaso de vinagre. La mezcla generará efervescencia, lo que ayuda a desprender la suciedad adherida a las paredes de la tubería. Deja actuar: Espera entre 15 y 30 minutos para que la reacción haga efecto. Aclara con agua caliente (no hirviendo): Abre el grifo con agua muy caliente durante uno o dos minutos para arrastrar los residuos.

¿Y si el atasco persiste?

Si el atasco persiste, puede repetirse el proceso o complementarlo con un desatascador manual. Para mantenimiento, basta con aplicar este método una vez al mes.

Este truco destaca por su sencillez y por evitar el uso de químicos más corrosivos, aunque en casos de obstrucción severa puede ser necesario recurrir a una limpieza más profunda o a un profesional.

Agencia ATLAS

Al menos dos veces al año

La humedad y los restos orgánicos terminan creando una mugre que no solo resulta muy desagradable, sino que también puede ser insalubre. Por eso, deberías limpiar el lavabo al menos dos veces al año.

Sumidero de la ducha

Si también necesitas limpiar y desatascar el sumidero de la ducha, compra un desatascador de tuberías, disponible en cualquier ferretería. Se trata de un cable largo y flexible con estrías para atrapar los pelos y cualquier otro elemento que esté impidiendo el paso natural del agua.

Cuando hayas desatascado el desagüe, aprovecha para limpiar el sumidero. Vierte bicarbonato por encima y frota con un cepillo de limpieza para retirar toda la suciedad. Remata la faena echando vinagre concentrado de limpieza para desincrustar y desatascar por completo.