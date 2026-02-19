Así podrás deshacer un enredo en un ovillo de lana sin morir en el intento
Con constancia, técnica y, sobre todo, paciencia es posible desenredar hasta el ovillo más complicado sin perder ni un centímetro mde lana
Deshacer un ovillo enredado puede parecer imposible, pero con método y paciencia se puede recuperar sin estropear la lana. Un ovillo de lana enredado puede desesperar incluso a las manos más expertas, pero deshacer el nudo no es cuestión de fuerza sino de técnica. Con algunos trucos sencillos y paciencia es posible recuperar la hebra sin dañarla y dejarla lista para volver a tejer.
Lo primero que debes hacer es buscar el extremo correcto. Antes de empezar, localiza el cabo suelto. Si el ovillo está muy compacto, evita tirar con fuerza: solo apretarás más los nudos. Trabaja siempre desde fuera hacia dentro. Para ello, coloca el ovillo sobre una mesa y ve soltando suavemente las vueltas exteriores. Muchas veces el enredo está en las capas superficiales.
Afloja, no tires
Cuando encuentres un nudo, presiónalo con los dedos para crear holgura. Introduce suavemente los dedos o una aguja de punto fina para separar las hebras. Identifica qué hebra pasa por encima y cuál por debajo. Saca primero la que esté menos tensa con el objetivo de liberar tensión antes de estirar. A medida que recuperes lana suelta, ve formando un nuevo ovillo limpio. Así evitarás que vuelva a enredarse mientras trabajas.
Si el nudo está muy apretado, puedes humedecer ligeramente los dedos para manejar mejor la fibra, pero sin mojar la lana. Nunca cortes salvo que sea imprescindible.
En cualquier caso, no olvides este mantra: un ovillo muy liado requiere tiempo. Con constancia, incluso el ovillo más enredado puede salvarse… y sin perder ni un centímetro de lana.
- Mi vida en una jaula: La historia de Azucena, una zamorana condenada a un confinamiento perpetuo por una rara enfermedad
- Impresionantes imágenes de la crecida del Duero en La Rinconada
- ¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora? Consúltalo aquí tus dudas
- Toro premia la originalidad de los participantes del desfile del Martes de Carnaval
- Toro se rinde al inagotable ingenio de su cantera carnavalera
- Estos son los ganadores del Carnaval 2026 en Zamora: carrozas y grupos
- El mítico futbolista Raúl González comía hoy en este restaurante de Zamora
- Javier Gutiérrez, ex de Vox: 'La dirección nacional del partido nos dijo que no teníamos gente válida en Zamora