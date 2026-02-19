Así podrás deshacer un enredo en un ovillo de lana sin morir en el intento

Deshacer un ovillo enredado puede parecer imposible, pero con método y paciencia se puede recuperar sin estropear la lana. Un ovillo de lana enredado puede desesperar incluso a las manos más expertas, pero deshacer el nudo no es cuestión de fuerza sino de técnica. Con algunos trucos sencillos y paciencia es posible recuperar la hebra sin dañarla y dejarla lista para volver a tejer.

Lo primero que debes hacer es buscar el extremo correcto. Antes de empezar, localiza el cabo suelto. Si el ovillo está muy compacto, evita tirar con fuerza: solo apretarás más los nudos. Trabaja siempre desde fuera hacia dentro. Para ello, coloca el ovillo sobre una mesa y ve soltando suavemente las vueltas exteriores. Muchas veces el enredo está en las capas superficiales.

Afloja, no tires

Cuando encuentres un nudo, presiónalo con los dedos para crear holgura. Introduce suavemente los dedos o una aguja de punto fina para separar las hebras. Identifica qué hebra pasa por encima y cuál por debajo. Saca primero la que esté menos tensa con el objetivo de liberar tensión antes de estirar. A medida que recuperes lana suelta, ve formando un nuevo ovillo limpio. Así evitarás que vuelva a enredarse mientras trabajas.

Si el nudo está muy apretado, puedes humedecer ligeramente los dedos para manejar mejor la fibra, pero sin mojar la lana. Nunca cortes salvo que sea imprescindible.

En cualquier caso, no olvides este mantra: un ovillo muy liado requiere tiempo. Con constancia, incluso el ovillo más enredado puede salvarse… y sin perder ni un centímetro de lana.