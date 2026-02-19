Parece irónico pero hay que lavar la lavadora

Aunque su función sea lavar, la lavadora no está libre de suciedad. Restos de detergente, suavizante, cal y humedad se acumulan con el uso diario y pueden generar malos olores, manchas en la ropa e incluso averías. Una limpieza periódica completa no solo mejora la higiene, sino que prolonga su correcto funionamiento.

El primer paso es revisar y limpiar la goma de la puerta. Hay que separar los pliegues y retirar posibles restos de suciedad con un paño. Si aparecen manchas negras de moho, puede aplicarse una mezcla de percarbonato y vinagre de limpieza, dejar actuar unos minutos y secar bien después.

Cajetín, filtro y tambor: las zonas que más se olvidan

El cajetín del detergente es otro foco habitual de residuos. Conviene extraerlo, la mayoría se desmontan fácilmente, y lavarlo bajo el grifo con agua caliente y un cepillo pequeño para eliminar restos de jabón endurecido. También es recomendable limpiar el hueco donde se inserta, ya que suele acumular moho.

El filtro, situado normalmente en la parte inferior frontal, debe revisarse cada cierto tiempo. Antes de abrirlo, es importante colocar un recipiente o toalla, ya que puede salir agua acumulada. Retirar pelusas, monedas u otros objetos evita atascos y mejora el funcionamiento.

Para limpiar el tambor y las tuberías internas, se puede realizar un lavado en vacío a alta temperatura (60 o 90 grados) añadiendo un vaso de vinagre blanco directamente en el tambor o un producto específico desinfectante. Esto ayuda a eliminar bacterias y restos invisibles.

Como prevención, es recomendable dejar la puerta abierta tras cada lavado para favorecer el secado interior y utilizar la cantidad adecuada de detergente. Con una limpieza profunda al mes, la lavadora funcionará mejor, olerá fresca y mantendrá la ropa realmente limpia.