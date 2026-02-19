La forma más fácil de limpiar tu cepillo del pelo: a veces te ensucia más que te peina

El cepillo del pelo es uno de los objetos de uso diario que más suciedad acumula y menos se limpia. Entre las púas no solo quedan cabellos, también se depositan restos de grasa del cuero cabelludo, polvo ambiental, células muertas y residuos de productos como lacas o espumas. Mantenerlo limpio es una cuestión de higiene capilar.

Para dejarlo como nuevo, lo primero que debes de hacer es retirar los cabellos con ayuda de los dedos, un peine fino o la punta de unas tijeras. Este paso es clave para que la limpieza posterior sea efectiva. Llena un recipiente con agua templada y añade unas gotas de champú suave o jabón neutro. Si el cepillo acumula mucha grasa, puedes incorporar una cucharadita de bicarbonato.

Introduce solo la parte del cabezal (evitando el mango si es de madera) y deja actuar unos minutos. Después, utiliza un cepillo de dientes viejo para frotar la base y las púas, donde se concentra la suciedad más resistente.

Aclara con agua limpia y sacude el exceso. Déjalo secar boca abajo sobre una toalla para evitar que el agua se acumule en la base.

¿Cada cuánto conviene limpiarlo?

Lo recomendable es retirar los cabellos tras cada uso y hacer una limpieza más profunda al menos una vez al mes. Si se utilizan muchos productos de fijación o se tiene el cabello graso, conviene hacerlo con mayor frecuencia.

Un cepillo limpio no solo prolonga su vida útil, sino que evita redistribuir suciedad sobre el cabello recién lavado.

AGENCIA ATLAS

Fecha de caducidad

Los cepillos del pelo también tienen fecha de caducidad. Pierden cerdas, se rompen... Y eso, a la larga, acaba perjudicando a tu cabello y tu cuero cabelludo, que se resiente y lo recomendable, según los expertos, es cambiarlo cada cierto tiempo. Y ahora que ya has decidido que ya se acabó la vida del tuyo, ¿cómo puedes saber cuál es mejor para sustituir a tu viejo cepillo?

1. Para qué sirve cada uno. Los metálicos o los de cerámica permiten calentar el cabello desde el interior hasta el exterior así que son perfectos para hacerte un brushing. Sin embargo con los de cerdas naturales tardarás más tiempo para conseguir el mismo efecto. Con los cepillos naturales lo que conseguirás es un efecto natural.

2. Dos cepillos mejor que uno. Uno para desenredarte el cabello antes de acostarte y otro para ponerte el cabello a punto antes de salir a trabajar por la mañana.

3. Se ensucian, ¡límpialos!