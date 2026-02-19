Colas kilométricas en Aldi para comprar la cortadora de barba 6 en 1 más barata del mercado

Si eres un hombre con barba, sabrás perfectamente lo que cuesta encontrar una que se parezca mínimamente a la que utilizan en tu peluquería. Pues estás de enhorabuena, porque en Aldi tienen una que, además de ser 6 en 1, es la más barata del mercado. Está disponible por 29,99 euros, así que se formarán colas en las grandes superficies en Aldi para hacerse con ella.

Se trata de una cortadora de barba de la marca Philips que, entre otros accesorios, incluye un práctico cortador para el molesto pelo de la nariz y las orejas. Es recargable y tiene una autonomía máxima de 60 minutos, además, tiene un indicador de batería para que nunca te quedes sin ella.

Descuento

Esta cortadora de barba tiene un precio de 39,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 25 por ciento en Aldi.

Así se consigue el equilibrio entre la barba y el pelo

Las barbas y las melenas se reinventan este 2026: el 'look' desaliñado se perfila y se cuida más. Para la mayoría de la gente, la belleza es subjetiva: lo que a uno le resulta divino a otro le espanta. Sin embargo, la belleza también es medible a través de la proporción aurea, que consiste en el equilibrio entre las partes y suscita un resultado agradable para el espectador que lo contempla.

Si quieres llevar la largura perfecta de pelo y barba para lograr esa anhelada equidad, es importante que tengas en cuenta qué tipo de pelo tienes y qué volumen de barba te gustaría.

Pelo muy corto

No es un buen momento para dejarse barba si te acabas de cortar mucho el pelo. La diferencia entre el crecimiento del pelo y de la barba se acabarán aparejando y parecerás una pelota de tenis. Si quieres evitarlo, aféitate a menudo hasta que el pelo te haya crecido lo suficiente. Si tu pelo es grueso y cuesta dominarlo es probable que su crecimiento sea expansivo. Las opciones que tienes son raparte los laterales para evitar el efecto pelota; las zonas cortas crean el equilibrio necesario para dejarse la barba larga.