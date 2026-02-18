El truco definitivo para limpiar tus auriculares y eliminar bacterias

Los auriculares, especialmente los inalámbricos, están en contacto constante con la piel, el sudor y el interior del oído. Aunque a simple vista parezcan limpios, lo cierto es que en su superficie y en las pequeñas rejillas del altavoz se acumulan cerumen, polvo, restos de maquillaje e incluso bacterias. Esta suciedad no solo afecta a la higiene, sino también al rendimiento del sonido y a la vida útil del dispositivo.

El primer paso antes de limpiarlos es desconectarlos completamente y, si son inalámbricos, apagarlos. Nunca deben limpiarse mientras están cargando. Si cuentan con almohadillas de silicona, conviene retirarlas con cuidado. Estas piezas pueden lavarse con agua tibia y jabón neutro, frotando suavemente con los dedos para eliminar restos adheridos. Es importante aclararlas bien y dejarlas secar por completo, preferiblemente al aire y sobre un paño limpio, antes de volver a colocarlas.

En la zona de la rejilla del altavoz suele concentrarse la mayor parte de la suciedad. Aquí no conviene usar objetos metálicos ni punzantes que puedan dañar la malla. Lo más recomendable es utilizar un cepillo pequeño de cerdas suaves o un bastoncillo seco para retirar los restos visibles. Si hay suciedad incrustada, puede ayudarse con un palillo de madera, siempre con movimientos suaves y sin presionar hacia el interior.

Alcohol isopropílico para desinfección segura

Para desinfectar la superficie exterior, un bastoncillo ligeramente humedecido en alcohol isopropílico es una opción eficaz. Este producto se evapora rápidamente y reduce el riesgo de que la humedad penetre en los circuitos internos. La clave está en que el bastoncillo esté apenas humedecido, nunca empapado, y en evitar que el líquido gotee dentro del auricular.

También es fundamental limpiar el estuche de carga. En su interior se acumulan polvo y residuos que pueden interferir en la conexión. Un pincel seco o un bastoncillo ayudan a retirar la suciedad de las ranuras. Si es necesario, puede limpiarse ligeramente con alcohol por la zona de contacto, asegurándose después de que quede completamente seca antes de volver a usarlo.

Realizar esta limpieza cada dos semanas, o con mayor frecuencia si se usan a diario para hacer deporte, mejora la higiene, previene posibles irritaciones en el oído y mantiene la calidad del sonido. Un mantenimiento sencillo y regular puede marcar la diferencia entre unos auriculares que duran años y otros que fallan prematuramente por acumulación de suciedad.