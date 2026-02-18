El traslado a zonas más contaminadas puede provocar un aumento de peso en los niños

Un cambio de casa puede implicar mucho más que una nueva dirección. Puede afectar también al peso infantil. Así lo concluye un estudio publicado por ElObservatorioSocial de la Fundación “la Caixa”, que analiza cómo la exposición a la contaminación del aire influye en el índice de masa corporal (IMC) de niños y adolescentes tras mudarse de residencia.

La investigación evaluó si los cambios en la exposición a partículas contaminantes y dióxido de nitrógeno, derivados de un traslado, se asociaban con cambios en el IMC. Para ello se analizó una muestra de 46.644 niños y adolescentes de entre 2 y 17 años que cambiaron de domicilio una vez entre 2011 y 2018 y estaban registrados en los servicios de atención primaria de Cataluña.

Qué analizaron exactamente

Los investigadores estimaron los niveles de contaminación atmosférica en la zona de residencia antes y después de la mudanza. En los centros de atención primaria se registraban de forma rutinaria el peso y la altura de los menores. Con esos datos se calculó el IMC antes del cambio de domicilio y al menos 180 días después.

Según el contaminante analizado, entre el 60% y el 67% de los participantes se trasladaron a zonas con niveles similares de contaminación. Entre el 15% y el 49% se mudaron a áreas menos contaminadas, mientras que entre el 14% y el 31% lo hicieron a zonas con mayor contaminación.

Mudarse a zonas más contaminadas, más IMC

La conclusión principal es clara: mudarse a zonas con mayor contaminación ambiental se asoció con aumentos en el IMC. Estos incrementos se observaron con todos los contaminantes analizados y fueron más acusados en niños en edad preescolar y escolar que en adolescentes.

En cambio, trasladarse a zonas menos contaminadas no tuvo efectos significativos en el IMC. El estudio también señala que se observaron disminuciones del IMC en quienes se trasladaron a zonas con niveles similares de contaminación, pero no en quienes se mudaron a zonas menos contaminadas. Las reducciones en los niveles de polución parecen ser menos relevantes en quienes ya habían estado expuestos a niveles más altos, en comparación con quienes partían de niveles más bajos.

La edad importa

La edad modificó las asociaciones entre contaminación e IMC. Las relaciones fueron más fuertes en los grupos de menor edad —preescolar y escolar— que en la adolescencia.

El estudio recuerda que la evidencia previa ya mostraba que la exposición a la contaminación relacionada con el tráfico puede estar vinculada a aumentos del IMC en la niñez. En este caso, los cambios en la exposición derivados de un cambio de residencia volvieron a asociarse con aumentos de peso.

Aunque las asociaciones observadas son limitadas, los investigadores advierten de que el impacto en la salud pública global podría ser notable. Los cambios en conductas individuales, estructuras comunitarias, estilos de vida, entornos construidos y exposición a contaminantes se relacionan con el peso infantil y deberían ser el foco de las estrategias de prevención comunitaria.

En definitiva, el estudio publicado por ElObservatorioSocial de la Fundación “la Caixa” sugiere que los aumentos en la contaminación atmosférica pueden provocar un aumento de peso infantil y refuerza la importancia de los esfuerzos para reducir los niveles de contaminación.