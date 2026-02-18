Cómo limpiar todo tipo de abrigos

El abrigo es una de las prendas más caras del armario y también una de las que más sufre durante el invierno. Lluvia, roces, sudor o maquillaje se acumulan sin que nos demos cuenta. Sin embargo, muchos terminan en la lavadora sin revisar la etiqueta, lo que puede arruinarlos para siempre.

El primer paso antes de limpiarlo es comprobar el etiquetado. No todos los tejidos soportan agua o centrifugado. Los abrigos de lana o paño suelen requerir limpieza en seco, mientras que los acolchados de plumas permiten lavado doméstico con precauciones.

El truco clave: limpieza localizada antes del lavado

En lugar de lavar el abrigo entero cada vez, conviene tratar primero las manchas. Para cuellos y puños, una mezcla suave de agua templada y jabón neutro aplicada con un paño de microfibra suele ser suficiente. En manchas de maquillaje, el agua micelar aplicada con cuidado ayuda a deshacer la grasa sin dañar la fibra.

Si el abrigo es de plumas, debe lavarse en frío, con detergente líquido suave y sin suavizante. El centrifugado debe ser corto y, muy importante, secarlo con pelotas de tenis en la secadora para que el relleno no se apelmace.

En los abrigos de lana, lo ideal es airearlos tras cada uso. Si necesitan lavado, mejor programa delicado o limpieza profesional. Nunca colgarlos mojados, ya que el peso del agua puede deformarlos.

Guardar el abrigo limpio al final de temporada es esencial. Utilizar fundas transpirables y bolsitas antihumedad evitará malos olores y moho. Un mantenimiento adecuado puede duplicar su vida útil.