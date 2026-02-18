Cómo limpiar camisetas de fútbol sin borrar los vinilos

Las camisetas de fútbol, ya sean oficiales o de entrenamiento, requieren cuidados especiales. Los escudos termosellados, los patrocinadores y los nombres en vinilo son sensibles al calor.

El lavado a mano siempre va a ser nuestra primera opción, ya que tratamos las manchas directamente y evitamos dañar zonas más delicadas de la prenda que pueden sufrir en la lavadora, pero en caso de que no dispongamos de tiempo y optemos por utilizar el electrodoméstico, lo primero que debemos de tener en cuenta es lavarlas siempre del revés y con agua fría. El programa debe ser delicado y con centrifugado suave. Nunca utilizar suavizante, ya que deteriora los adhesivos.

Secado al aire: la clave para conservar el estampado

Después del lavado, no deben retorcerse. Basta con presionar suavemente con una toalla para retirar el exceso de agua. El secado debe hacerse al aire y lejos del sol directo.

Si es necesario planchar, debe hacerse del revés y colocando un paño encima para evitar que el calor toque directamente el estampado, ya que lo despegaría con facilidad.

Para manchas difíciles como césped o barro, es mejor aplicar jabón neutro directamente antes del lavado. Frotar con fuerza puede levantar el vinilo.

Un mantenimiento adecuado mantiene la camiseta como nueva durante temporadas pero el paso del tiempo es el mayor enemigo, así que tener en cuenta estos consejos puede hacer que la camiseta siga luciendo como en su debut.