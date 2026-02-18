Cómo guardar y limpiar tus disfraces para que estén como nuevos en el Carnaval de 2027

El Carnaval de 2026 llega a su fin y con él, el momento de recoger los disfraces y complementos que te han hecho disfrutar durante estos días festivos. Aquí va un listado de las cosas que debes hacer a la hora de guardarlos para que estén impecables. Toma nota y elige el consejo que mejor te venga, por supuesto:

CONSEJOS Lava o airea el disfraz antes de guardarlo, según el tipo de tejido. Revisa bolsillos y costuras para que no queden restos de maquillaje, confeti o comida. Asegúrate de que esté completamente seco para evitar humedad y malos olores. Guárdalo colgado en una percha, dentro de una funda de tela o plástico transpirable. Rellena los accesorios (sombreros, alas, coronas) con papel de seda para mantener su forma. Guarda las pelucas en bolsas con cierre hermético junto a una hoja de suavizante. Clasifica los pequeños complementos en bolsitas individuales (guantes, collares, tirantes, cinturones). Incluye bolsitas antihumedad en la caja o armario donde lo guardes. Etiqueta la funda o la caja con el nombre del disfraz para localizarlo fácilmente el año siguiente. Guarda todo en un lugar sin cambios bruscos de temperatura, lejos de fuentes de calor o humedad.

Primero, lavar

El primer paso es lavar cada pieza según su tejido: algunos trajes permiten un lavado suave, pero los que llevan lentejuelas, tul o terciopelo deben limpiarse a mano o simplemente airearse. Una vez seco, el disfraz debe guardarse siempre colgado en una funda de tela o plástico transpirable. Esto evita arrugas profundas, malos olores y el temido aplastamiento que sufren muchos disfraces después de meses guardados en armarios o trasteros.

Alejandra Bonel García

Sombreros, pelucas, coronas...

Para los complementos —sombreros, armaduras de espuma, coronas o alas— lo ideal es rellenarlos con papel de seda para mantener su forma. Las pelucas, por su parte, aguantan impecables si se guardan en una bolsa con cierre hermético junto a una hoja de suavizante, que evita enredos y electricidad estática.

Por último, los expertos recomiendan incluir en la caja del disfraz bolsitas antihumedad, como las de gel de sílice, para protegerlo de hongos y malos olores durante todo el año.