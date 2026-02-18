El error más común al iluminar el lavabo

La iluminación del baño puede cambiar por completo la experiencia en casa. No es solo una cuestión estética: influye en la funcionalidad y en el bienestar diario. Y así lo explican los expertos de BricoDepot, que detallan qué tipo de luz elegir y cómo combinarla para conseguir un espacio cómodo, práctico y adaptado a cada necesidad.

Desde BricoDepot insisten en que el cuarto de baño, aunque pasemos poco tiempo en él, es un lugar de desconexión. Una buena ducha después de un día agotador no es lo mismo si la iluminación no acompaña. Por eso, los expertos de BricoDepot recomiendan planificar bien cada punto de luz antes de hacer cualquier cambio.

Tres tipos de luz que marcan la diferencia

Según cuentan los expertos, hay tres tipos principales de iluminación para el baño: general, puntual y ambiental. Cada una cumple una función concreta y combinarlas es la clave del éxito.

La luz general es esencial. Es la que proporciona una iluminación uniforme en todo el espacio y permite ver con claridad. También influye en la estética y en la sensación acogedora del baño. La elección dependerá del tamaño de la estancia: en algunos casos será necesario instalar varios focos para lograr una iluminación homogénea.

Entre las opciones destacan las lámparas fluorescentes, modernas, económicas, eficientes y duraderas, que además no emiten calor. También las lámparas LED, algo más costosas, pero con mayor vida útil y menor consumo energético, lo que las convierte en una inversión a largo plazo. Y las lámparas incandescentes, menos eficientes, pero capaces de aportar una luz cálida y acogedora.

La importancia de la luz puntual

El lavabo es la zona que más necesita una luz específica. Afeitarse o maquillarse requiere una iluminación directa y concentrada. Aquí es fundamental colocar los puntos de luz en una posición que evite sombras en el rostro.

Los apliques de pared son la opción tradicional, ya que pueden instalarse a distintas alturas y direcciones. Pero los espejos con luz se han convertido en una alternativa muy popular: ofrecen una iluminación funcional, agradable y con bajo consumo energético.

Para la ducha o la bañera, los apliques LED estancos permiten crear ambientes más íntimos y acogedores, especialmente en baños grandes donde la luz general no siempre llega con suficiente intensidad.

El toque final: luz ambiental y natural

Si el presupuesto lo permite, la luz ambiental es la “guinda del pastel”. Se trata de elegir bombillas o lámparas con luz cálida y tenue para generar una atmósfera relajante. Algunas personas optan por velas, pero existen alternativas que imitan esa sensación con mayor seguridad.

Además, en BricoDepot recuerdan que no hay que olvidar la luz natural. Si el baño cuenta con una ventana orientada hacia un espacio abierto, se puede aprovechar para reducir el gasto energético. Incluso ampliar el tamaño del ventanal puede mejorar notablemente la entrada de luz.

Y si la privacidad preocupa, existen soluciones como cristales espejados o traslúcidos que impiden la visión desde el exterior sin renunciar a la claridad.

En definitiva, tal y como cuentan los expertos de BricoDepot, iluminar correctamente el baño no es solo una cuestión decorativa: es una decisión que impacta en el confort diario.