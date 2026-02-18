La confesión de Belén Rueda sobre los Oscar que nadie esperaba

La entrada de Belén Rueda en ‘Al cielo con ella’ ya es una de las más comentadas del programa. La actriz apareció en el plató haciendo una rueda lateral, una imagen que difícilmente olvidarán los espectadores. No es algo improvisado: estudió baile clásico y español antes de iniciar una carrera que comenzó en televisión y que más tarde la llevó al cine.

Durante la entrevista con Henar Álvarez surgió una frase que resume bien su trayectoria: “Solo te queda dirigir”. No era un comentario inocente. Rueda recordó cómo, años atrás, los profesionales veteranos eran muy estrictos y tendían a etiquetar. “Eres actriz. ¿Cómo vas a dirigir? ¿Cómo vas a escribir?”, le decían. Aunque reconoce que el panorama ha cambiado, aquella mentalidad marcó una etapa.

El Goya que cambió todo

Pese a su larga experiencia, su primer Goya llegó en 2005 como Actriz Revelación por ‘Mar adentro’. Rueda considera “muy clasistas” las normas que no tenían en cuenta la trayectoria televisiva. También habló del miedo que existe entre los actores a quedar encasillados. A ella le ocurrió con Lucía en ‘Los Serrano’: “Me preguntaban incluso por mis hijos”, recordó entre risas.

Sobre esa serie también desveló cómo fue la lectura del último guion. Ya no se reunían todos; cada intérprete recibía el texto en casa. Al leerlo, se sorprendió al descubrir que su personaje seguía vivo y llamó al productor —y entonces su marido— Daniel Écija para confirmarlo. “Era la única manera de juntaros a todos porque como estabas muerta…”, le explicó.

La noche de los Goya y la ausencia en los Oscar

La gala de 2005 fue inolvidable. Era su primera vez y no esperaba ganar. Los nervios hicieron que olvidara dar las gracias a Alejandro Amenábar, y no le permitieron volver al escenario para rectificar. Ese año, además, se puso fin a la práctica de bajar el micrófono durante los agradecimientos.

El premio se lo entregó su amiga Alicia Borrachero. En el abrazo, le susurró: “Te lo mereces, compañera. Has trabajado mucho”. Rueda confesó que en ese momento se sentía insegura, como si no le perteneciera lo que estaba viviendo

La gran pregunta llegó después: ¿por qué no acudió a los Oscar cuando ‘Mar adentro’ ganó la estatuilla a Mejor película de habla no inglesa? Explicó que las entradas eran limitadas y estaban destinadas a personas vinculadas a la producción. Javier Bardem recibió una, pero aseguró: “Si no vais vosotras, no voy yo”. Finalmente, vieron la ceremonia en su casa.

Belén Rueda acaba de estrenar ‘El vestido’, regresando al género del terror y compartiendo pantalla con su hija Belén. En ‘Al cielo con ella’ reflexionó sobre las personas que impulsan y las que frenan. Recordó a un profesor de interpretación que le hizo dudar de sí misma: “Después de un tiempo pensé que esto no era lo mío… así que, amigo, esto es lo mío”.