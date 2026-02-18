‘Clanes’, la serie que fue número 1 en 28 países regresa con nuevos episodios

Netflix ya ha puesto fecha al regreso de una de sus series más comentadas. La segunda temporada de ‘Clanes’, producida por Vaca Films y protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, se estrenará el próximo 3 de abril.

Tras el impacto de su primera entrega, la ficción vuelve con nuevos episodios y una incorporación destacada: Luis Zahera se suma al reparto junto a Clara Lago y Tamar Novas, que repiten como protagonistas. Completan el elenco Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado y Diego Anido, entre otros.

Un fenómeno global desde su estreno

La primera temporada de ‘Clanes’ se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno. Alcanzó el número 1 en 28 países y logró entrar en el Top 10 en 82 territorios, consolidándose como uno de los grandes éxitos internacionales de la plataforma.

Los nuevos episodios están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez.

Qué pasará en la segunda temporada

Han pasado tres años y la situación ha cambiado por completo. Ana y Daniel, pese a sus intentos por dejar atrás el pasado, volverán a verse arrastrados al mundo del narcotráfico, esta vez en bandos opuestos.

Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, mientras que Ana regresa a Cambados para trabajar con el clan enemigo de los Padín. Ella es consciente de que esta decisión puede suponer el final de los Padín y, probablemente, también el de su relación con Daniel.

Vaca Films, detrás del éxito

La serie está producida por Vaca Films, compañía fundada en 2003 por Emma Lustres y Borja Pena. La productora se ha consolidado como una de las más relevantes del cine español, con presencia en festivales como Venecia, Toronto, San Sebastián o Berlín y con decenas de Premios Goya en su trayectoria.

Entre sus títulos más taquilleros figuran ‘Celda 211’, ‘El Niño’, ‘Cien años de perdón’, ‘El Desconocido’, ‘Quien a hierro mata’, ‘Hasta el Cielo’ o ‘El Correo’. En televisión, han producido la primera temporada de ‘La Unidad’ para Movistar+, así como ‘El desorden que dejas’, ‘Hasta el cielo: La serie’ y la primera temporada de ‘Clanes’ para Netflix.

Sus últimos estrenos han sido ‘Golpes’, dirigida por Rafael Cobos y protagonizada por Jesús Carroza y Luis Tosar, y ‘Dímelo Bajito’, thriller romántico adolescente dirigido por Denis Rovira. Actualmente ruedan ‘Lobo’, una serie para Netflix protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa sobre el primer asesino en serie documentado de España.