El truco de los bloques de estudio para preparar mejor tus oposiciones
Organizar el tiempo en intervalos estructurados mejora la concentración, optimiza el rendimiento y reduce el agotamiento mental
Preparar unas oposiciones es, ante todo, una carrera de fondo. No se trata solo de acumular horas delante de los apuntes, sino de saber gestionarlas con inteligencia. La constancia y la organización marcan la diferencia entre estudiar mucho y estudiar bien. En este contexto, uno de los métodos más eficaces y sencillos de aplicar es el sistema de bloques de estudio: dividir la jornada en intervalos estructurados de trabajo y descanso.
El planteamiento es simple. Consiste en dedicar 50 minutos de estudio intenso y concentrado, seguidos de 10 minutos de descanso real. Este patrón puede repetirse varias veces a lo largo del día, adaptándolo al ritmo personal de cada opositor. La clave está en la intensidad y en el respeto estricto de los tiempos: durante el bloque de estudio no hay interrupciones, y durante el descanso no hay apuntes.
Este sistema funciona porque el cerebro mantiene mejor la atención en periodos delimitados. Saber que existe una pausa cercana reduce la ansiedad y evita la sensación de saturación. Además, obliga a trabajar con objetivos concretos. Cada bloque debe tener una meta clara: estudiar un epígrafe específico, memorizar un número determinado de artículos o realizar un test de repaso. Sin un objetivo definido, el tiempo pierde eficacia.
Repaso activo y planificación estratégica
Más allá de los bloques diarios, es fundamental incorporar el repaso activo. Al finalizar la jornada, dedicar al menos 15 minutos a revisar lo aprendido consolida la memoria a largo plazo. No se trata de releer pasivamente, sino de intentar recordar sin mirar el temario, hacer esquemas de memoria o responder preguntas tipo examen. Este esfuerzo de recuperación fortalece las conexiones neuronales y facilita que la información permanezca.
La planificación semanal es otro pilar esencial. Establecer metas realistas para cada semana permite medir el progreso y detectar retrasos a tiempo. No conviene sobrecargar la agenda con objetivos inalcanzables, ya que eso genera frustración. Es preferible avanzar de forma constante y sostenible.
También resulta determinante controlar las distracciones. Estudiar con el móvil en silencio y fuera del alcance visual reduce interrupciones. Un espacio ordenado, con solo el material necesario sobre la mesa, favorece la concentración. Incluso pequeños hábitos, como comenzar cada bloque a la misma hora o utilizar siempre el mismo lugar de estudio, ayudan a crear una rutina mental asociada al rendimiento.
Respetar los descansos es tan importante como cumplir los tiempos de estudio. Levantarse, hidratarse o realizar estiramientos breves permite oxigenar el cerebro y regresar al siguiente bloque con mayor claridad mental. Ignorar las pausas, en cambio, suele traducirse en fatiga y menor capacidad de retención.
En definitiva, preparar oposiciones no consiste en estudiar sin límite, sino en hacerlo con método. El sistema de bloques aporta estructura, reduce el agotamiento y convierte el esfuerzo diario en un proceso más llevadero. Con disciplina, planificación y objetivos claros, el camino hacia la plaza se vuelve más organizado y eficaz, aumentando notablemente las posibilidades de éxito en la convocatoria.
