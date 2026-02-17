Esta tendencia en cuidado de la piel puede estar irritando tu barrera cutánea si no la realizas correctamente
El "layering", la nueva moda en cuidado de la piel que tienes que conocer
O. C.
Como muchas de las modas que surgen en redes sociales, el método del "layering" hay que cogerlo con pinzas. Después de haberse popularizado en Internet, es un procedimiento que han utilizado infinidad de personas en todo el mundo para rejuvenecer su piel o conseguir ciertos objetivos en su rutina de cuidado facial. Sin embargo, si no se aplica correctamente, puede ser una técnica muy dañina con la piel.
El método del "layering"
El "layering" consiste en aplicar diferentes productos con la intención de optimizar sus beneficios o de obtener una rutina a medida, pensada exclusivamente para ti.
En una misma rutina se combinan varios productos ligeros que penetran en la piel aumentando el efecto de una forma que no se conseguiría utilizando uno solo. Lo ideal es ir combinándolos a lo largo de la semana, de tal forma que los activos que ponemos en la piel vayan variando. Pero esta técnica, sobre todo si no se realiza con precaución, esconde un peligro en el que muchos usuarios no piensan.
El peligro para tu piel
Utilizar varios activos en la piel simultáneamente es peligroso, sobre todo si no se tiene pleno conocimiento de ellos. Por ejemplo, hay algunos que no se pueden mezclar entre sí sin causar irritación y hay otros que son demasiado agresivos como para utilizarlos sin alternar con días de descanso. Una aplicación indebida de este procedimiento o su seguimiento por una persona que tenga la piel muy sensible puede hacer que se irrite, que aparezca comezón e incluso pequeños brotes de acné. Desregular tu barrera cutánea puede acarrear consecuencias muy molestas, como dolor, quemazón, picor o deshidratación. En el caso de que notes alguno de estos síntomas, lo mejor será pausar de inmediato tu rutina actual y dejar descansar a la piel. Algunas de las soluciones que se ofrecen ante esta problemática son alternar esta técnica con días de descanso o incluir activos calmantes, aunque lo más indicado en estos casos, es visitar a un dermatólogo y obtener un diagnóstico a medida.
