La receta viral de patatas crujientes aplastadas que arrasa en redes

Las patatas son uno de esos alimentos que se consideran simples pero sirven para todo tipo de recetas y se pueden cocinar de miles de formas distintas aunque en la mayoría de casos no son el protagonista de la misma. Gracias a las redes sociales hemos descubierto una nueva forma de cocinarlas y que se ha convertido en una tendencia culinaria, las 'patatas smash'. Su éxito radica en su sencillez y en el contraste entre exterior crujiente e interior cremoso.

Una tendencia que ya habíamos visto en las hamburguesas, esa de aplastarlas contra la plancha y para crear una textura fina y crujiente, el 'smash' ahora llega a las patatas para revolucionar la forma en la que las cocinamos como acompañamiento. Para prepararlas, basta con cocer patatas pequeñas con piel hasta que estén tiernas. Una vez escurridas, se colocan sobre una bandeja de horno y se aplastan ligeramente con un vaso.

El secreto está en el horneado

Se rocían con aceite de oliva, sal y especias al gusto, ajo en polvo, pimentón o romero, y se hornean a temperatura alta hasta que queden doradas y crujientes.

El resultado es un plato versátil que puede acompañar carnes, pescados o servirse con salsas. Su textura y facilidad de preparación explican por qué se ha convertido en tendencia.