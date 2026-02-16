El outlet de Zara Home que hará que quieras renovar la decoración de tu casa

Zara Home siempre levanta pasiones. La línea de hogar del gigante textil gallego se caracteriza siempre por sus colecciones de lo más aesthetic e instagrameables, pero también por sus precios elevados, que en ocasiones llegan a los cientos de euros.

Es por eso que muchos fans de la marca aprovechan la temporada de rebajas para intentar hacerse con algún accesorio para la cocina, baño o salón a un precio más asequible. Esa manta cálida y gustosa que llevaba meses en tu wishlist, ese taburete que sabes que quedará perfecto en tu cocina o esa lamparita para tu habitación que ahora puede ser tuya a mitad de precio.

Lo que pocos saben es que la línea de decoración del gigante textil gallego cuenta también con un gran outlet, donde podrán hacerse con esos productos que llevan meses en su wishlist a un precio mucho más asequible.

De hecho, ahora, en plenas rebajas, Zara Home outlet cuenta con increíbles descuentos, además hay un 60% más en según qué productos.

Aquí encontrarás de todo, desde productos de bebés, para niños, ropa , deco, muebles… con precios inmejorables.

También hay ropa de cama, vajillas, velas, unas colchas muy bonitas, recipientes de cerámica o fundas de cojines de lo más variadas. Lo mejor de todo es que está ubicado en tiendas de marcas outlet, una parada obligatoria si visitas Madrid.

Salón de un hogar, con sofá y una mesa rodeados de adornos / Freepik

Un hogar a tu medida

Zara Home es una cadena del grupo Inditex especializada en moda y decoración para hogares. Alrededor del 70% de sus productos son textiles, completando la oferta con objetos de decoración y menaje. Presenta diversas líneas sobre decoración: contemporánea, clásica, étnica y línea blanca. Zara Home presenta dos colecciones por temporada y actualiza sus gamas de producto dos veces a la semana. La marca combina estilos contemporáneos con piezas más clásicas. Además, cuenta con una línea propia de prendas de ropa y otra de productos cosméticos para el baño.

Zara Home fue la cadena de Inditex que más creció en 2016, con un crecimiento del 16,2%, cerrando el año con una facturación de 775 millones de euros. Además, Zara Home se convirtió en la segunda cadena que más incrementó su red comercial, siguiendo a Zara, sumando 552 establecimientos a lo largo del mundo.