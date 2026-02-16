Cómo limpiar tus cuadros sin dañarlos y conservarlos como el primer día

Los cuadros acumulan polvo, humedad y partículas en suspensión que pueden deteriorar tanto el lienzo como el marco. Sin embargo, limpiarlos de forma incorrecta puede provocar daños irreversibles, especialmente si se trata de obras antiguas o con valor sentimental.

El primer paso es retirar el polvo superficial con una brocha de cerdas suaves y limpias. Debe hacerse siempre en seco y con movimientos ligeros, sin presionar. Nunca es recomendable utilizar plumeros sintéticos que puedan arañar la superficie.

Si el cuadro está protegido por cristal, la limpieza debe centrarse en el vidrio, aplicando el producto limpiacristales sobre un paño, nunca directamente sobre el cristal para evitar que el líquido se filtre hacia el interior.

Cuidado con el agua y los productos químicos

En cuadros sin cristal, especialmente lienzos pintados al óleo o acrílico, no se debe usar agua ni productos de limpieza domésticos. La humedad puede alterar los pigmentos y provocar manchas. En caso de suciedad adherida o manchas visibles, lo más prudente es acudir a un restaurador profesional.

El marco puede limpiarse con un paño ligeramente humedecido si es de madera barnizada. Si es dorado o antiguo, conviene limitarse al polvo superficial para no levantar el acabado.

Una limpieza suave y periódica, junto con evitar la exposición directa al sol y a la humedad, ayudará a conservar tus cuadros en perfecto estado durante años.