Cómo lavar un pulpo antes de cocinarlo correctamente

El pulpo es uno de los productos estrella de nuestra gastronomía, pero antes de cocinarlo requiere una preparación cuidadosa. Aunque hoy en día suele adquirirse ya limpio, conviene revisarlo y lavarlo correctamente antes de su elaboración.

En caso de que compremos un pulpo fresco, el primer paso es vaciar la cabeza retirando vísceras y la bolsa de tinta si aún las conserva. Después, hay que eliminar el pico, la parte dura situada en el centro de los tentáculos, presionando desde el interior.

Enjuague con agua fría

El lavado debe hacerse bajo agua fría corriente, frotando suavemente la superficie para eliminar restos de arena o impurezas, especialmente en las ventosas. No es necesario utilizar sal ni vinagre.

Si el pulpo ha sido congelado previamente, algo habitual para ablandar su carne, bastará con descongelarlo lentamente en el frigorífico y enjuagarlo antes de cocinarlo.

Una vez limpio, estará listo para preparaciones como pulpo cocido, a la plancha o al horno, asegurando una textura tierna y un sabor limpio.

En caso de querer cocerlo

Tan solo necesitamos una olla y abundante agua, es importante haber limpiado correctamente el producto. Una vez el agua hierve tenemos que cogerlo por la cabeza y meterlo y sacarlo tres veces para hacer que los tentáculos se ericen, de esta manera facilitamos la cocción y evitamos que la piel se pele. Dejamos el pulpo y en cuanto vuelva a hervir el agua lo mantenemos unos 20 minutos y tendremos nuestra receta lista para dejar enfriar y seguir manipulando para la receta que vayamos a confeccionar.

Muchos cocineros le suelen tener miedo o respeto a este animal pero ya has visto que cocinarlo es tan fácil como te hemos explicado.