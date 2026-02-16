Estos dos ingredientes en tu cocina pueden terminar con manchas imposibles en unos minutos

Es conocido por todos que las mezclas caseras pueden ser más poderosas que cualquier detergente del mercado. Los trucos para el hogar de las abuelas nos han dado remedios infalibles casi para cualquier problema que se nos presente en el hogar. Por eso, a la hora de terminar con manchas difíciles, hay muchos trucos antiguos de los que se puede tirar. Sin embargo, uno de los más infravalorados es este. Es capaz de terminar con manchas de vino, grasa, cúrcuma y ciertos colorantes que después de comer o de cocinar se pueden quedar impregnadas en tu mantel, incluso después de pasar por la lavadora.

Cómo limpiar las manchas más típicas de la Navidad en la ropa. / Freepik

La solución consiste en la mezcla de dos únicos ingredientes, pero hay que prestar especial atención al proceso. La importancia no radica solo en los ingredientes que tendrás que aplicar, sino en cómo lo haces, las proporciones y, sobre todo, los pasos.

Los ingredientes secretos para eliminar fácilmente cualquier mancha

El primer ingrediente que necesitarás es el vinagre. No es necesario que sea de limpieza, con vinagre de manzana o de vino blanco también obtendrás resultados, pero es importante que no sea vinagre de vino tinto. Necesitarás como mínimo la cantidad de vinagre necesaria para sumergir tu prenda (o, en su defecto, la parte de la prenda en la que se encuentre la mancha) en ella.

Por otra parte, el producto estrella es el bicarbonato sódico. Este ingrediente, que todos tenemos en nuestra cocina y cuyo uso se da en casi cualquier ámbito del hogar, nos ayudará penetrando en la mancha y terminando con ella en seguida.

Paso a paso: elimina tus manchas

Lo primero que harás una vez hayas conseguido el vinagre y el bicarbonato es sumergir la prenda en vinagre durante más de doce horas. Después, sacarás la prenda y la extenderás sobre una superficie lisa para aplicar sobre ella una mezcla que harás con el bicarbonato y un poco más de vinagre. Frotarás con un cepillo, aunque no es necesario que hagas mucha fuerza para no arruinar el tejido y, finalmente, verás como el tamaño de la mancha se ha reducido considerablemente si no está completamente limpia. Un truco extra es, ahora sí, meter la prenda en la lavadora si no se trata de un tejido delicado. De esta manera, eliminarás los restos de bicarbonato y el olor a vinagre.