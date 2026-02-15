El truco definitivo para limpiar la lechuga y eliminar restos de tierra y bacterias

La lechuga es uno de los ingredientes básicos en ensaladas y platos fríos, pero también uno de los alimentos que más residuos puede acumular. Al crecer en contacto directo con la tierra, es habitual que entre sus hojas se escondan restos de suciedad, pequeños insectos o incluso microorganismos. Limpiarla correctamente no solo mejora su sabor y textura, sino que reduce riesgos sanitarios.

El primer paso es separar las hojas una a una. Lavar la pieza entera bajo el grifo no es suficiente, ya que el agua no llega bien al interior. Una vez deshojada, conviene sumergirlas en un recipiente amplio con agua fría durante cinco minutos para que la suciedad se desprenda y quede en el fondo.

Desinfección sin alterar el sabor

Para una limpieza más profunda, se puede añadir al agua unas gotas de lejía apta para desinfección alimentaria (siguiendo siempre la proporción indicada por el fabricante) o, como alternativa, un chorrito de vinagre. Tras ese baño, es importante aclarar las hojas con abundante agua potable.

El secado es clave para conservarla mejor. Usar una centrifugadora de ensaladas o secar suavemente con papel de cocina evita que la humedad acelere su deterioro. Guardarla en un recipiente hermético con papel absorbente en la base ayudará a mantenerla fresca durante más días.

Con este sencillo procedimiento, la lechuga no solo quedará limpia, sino también más crujiente y lista para consumir con total tranquilidad.