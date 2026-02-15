Cómo ordenar tu casa cuando no sabes por dónde empezar

“No sé por dónde empezar” es la frase más habitual cuando alguien decide ordenar su casa, asegura la organizadora Esther Torras. Esa sensación de angustia, de no saber qué paso dar tras tomar la decisión, es justo el punto de partida que la organizadora identifica como el gran bloqueo inicial. Por eso, su primer consejo es claro: “Lo importante es no abrumarse y encarar el proceso paso a paso”.

Torras recomienda que, durante los primeros días, se empiece por proyectos pequeños y poco relevantes emocionalmente: el cajón de la mesita de noche, el de los cubiertos o el botiquín. “Es una manera de ir estimulándote”, dice la organizadora, porque al ordenar estos espacios reducidos aparece una sensación de bienestar “muy gratificante” que anima a continuar.

Pequeño primero, grande después

Una vez se gana soltura a la hora de tirar y decidir, llega el momento de abordar el proyecto grande. Puede dar vértigo, incluso pereza, pero Torras insiste en el beneficio final: “Cuando lo finalices habrás conseguido un equilibrio mental inimaginable”, asegura Torras.

Para no echarse atrás, la organizadora propone una guía muy concreta con pasos claros que permiten empezar y terminar el gran proyecto de orden en casa.

Por dónde empezar y cómo planificarte

El primer paso es elegir el lugar de mayor impacto en tu vida. “Reflexiona cinco minutos y elige el espacio que más te frustra tener desordenado”, comenta la experta. Ese será el punto de partida.

Después, “establece un tiempo para hacer el trabajo”, dice la organizadora. Programar un plan realista, acorde al tiempo disponible, es clave. “Si no lo haces asequible, es un proyecto sin futuro”, afirma Torras.

Antes de empezar, propone visualizar para qué servirá ese espacio y cómo quieres sentirte en él. Imaginarlo ordenado y convertido en una zona de confort mental ayudará en los momentos de bajón.

Energía, agua y bolsas de basura

Torras recuerda que organizar consume mucha energía física y emocional. Por eso aconseja comer antes de empezar, algo saludable y suficiente, e hidratarse bien teniendo agua a mano.

También insiste en un detalle práctico: comprar bolsas de basura y marcarlas con tres destinos claros: donar, reciclar o vender. Incluso sugiere usar bolsas de tres colores distintos.

Qué se queda y qué se va

“El orden deberías empezarlo despejando las cosas que tienes muy claro que quieres mantener”, comenta. Durante el proceso aparecerán recuerdos que pueden distraer, pero la organizadora advierte: “Todo lo que se eterniza no se acaba”.

Después, recomienda revisar lo que queda sin lugar: lo roto, dañado o que no se va a usar debe salir. Llegará entonces el momento más difícil, el de los objetos con carga sentimental o de los que cuesta desprenderse. “Si no te ayuda a lograr la visión del nuevo espacio, es hora de dejarlos ir”, dice la experta.

Para los casos de mayor duda, Torras propone preguntas concretas: “¿Lo he usado en los últimos seis meses? ¿Lo usaré en los próximos seis? ¿Qué valor trae a mi vida?”. Las respuestas marcarán la decisión final.

Por último, “es el momento de organizar y almacenar lo que se queda de manera práctica y visualmente armoniosa”, dice la organizadora, una regla que, según Torras, “es imposible saltarse en cualquier proyecto de organización”.