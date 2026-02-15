Cómo finalizar una relación tóxica cuando hay hijos

Todo lo que vas a leer está escrito por la psicóloga Dafne Cataluña en la web del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP) y parte de una idea clara: una relación tóxica no siempre es fácil de reconocer desde dentro, pero sus efectos sí se notan, especialmente cuando hay niños.

Muchas de estas dinámicas comienzan con un problema de autoestima. Cuando una o ambas partes se sienten inseguras y desvalorizadas, aparecen pensamientos irracionales que alimentan una relación en la que el daño se vuelve constante. A menudo cuesta identificarla porque no siempre se manifiesta de forma evidente, pero sus señales se repiten en el día a día.

Entre ellas están hacer cosas solo para complacer a la pareja en contra de la propia voluntad, no poder expresarse por miedo al juicio, sentir que no se puede ser uno mismo, aislarse progresivamente del entorno, vivir en una discusión constante, perder energía e ilusión y autoculparse por todo lo que ocurre.

Señales que delatan una relación tóxica

Sentirse manipulado, desvalorizado o juzgado no es amor. La dependencia emocional, los celos, la crítica constante o el intento de cambiar al otro tampoco lo son. “El amor enfermo es el amor tóxico”, apunta la psicóloga, que insiste en que estas dinámicas suelen confundirse con intensidad emocional cuando en realidad son señales de una relación insana.

El problema se agrava cuando hay hijos. Numerosos estudios indican que entre los 0 y 6 años los niños construyen su identidad a partir de lo que viven y observan. El amor de sus padres se convierte en el modelo desde el que aprenderán qué es una relación de pareja.

Si se mantiene una relación tóxica “por resistir”, el mensaje que reciben es que amar implica aguantar, que no hay límites y que el dolor forma parte del amor. “Todo cuenta: lo que decimos, lo que no decimos y cómo manejamos los problemas”, explica la experta.

Cuando hay hijos, la decisión pesa más

Cuando desaparecen el afecto y la ayuda mutua, ya no hablamos de pareja, sino de un problema. Y en estas situaciones, el menor puede convertirse en la principal víctima incluso antes de que se produzca la ruptura.

Tal y como indican desde el IEPP, es fundamental entender que los padres no se separan: dejan de ser pareja, pero nunca dejan de ser padres. Mantener una comunicación sana sobre los niños es esencial para que sientan el apoyo de ambos.

También es clave cómo se comunica la separación. Una conversación conjunta, adaptada a su lenguaje, les ayuda a comprender la decisión. Evitar frases, gestos o actitudes que desacrediten al otro progenitor resulta imprescindible, ya que puede afectar gravemente al vínculo del menor.

Cómo salir sin dañar a los hijos

El niño no es la razón de la separación. La primera emoción que suele sentir es culpa, y trabajar para eliminarla es prioritario. Reforzar que el amor de mamá y papá hacia él continúa, minimizar cambios bruscos en su entorno y cuidar la propia estabilidad emocional son pasos determinantes.

“Si tú estás bien, tu hijo también lo estará”, señala la psicóloga, que recomienda atender el duelo emocional de la ruptura, mantener rutinas y, si es necesario, acudir a un especialista.

Porque cuando un adulto gestiona bien su ruptura, está enseñando a su hijo una lección mucho más valiosa sobre el amor, los límites y el bienestar.