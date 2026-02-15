Descubre lo que tus manos dicen de ti sin que te des cuenta

Puede que con lo que te voy a decir te pongas algo nerviosa, pero tranquila: todo lo que comparto proviene de la web de la experta en comunicación María del Olmo, y no tiene mala intención. A ella le fascina observar lo que las personas dicen cuando hablan, pero no se refiere solo a sus palabras, sino a lo que transmite su cuerpo mientras hablan. En otras palabras, lo que dice su lenguaje corporal.

Observar y escuchar nos enseña mucho, a veces más que hablar. Por eso, es tan interesante analizar los gestos y movimientos de los demás, y también los nuestros, aunque a veces pueda resultar un poco incómodo. No siempre somos conscientes de lo que nuestro cuerpo comunica, y eso puede jugar en nuestra contra o a nuestro favor.

Del Olmo se centra en un aspecto muy concreto: las manos. Saber qué dicen tus manos mientras hablas te ayudará a mejorar tu comunicación y transmitir seguridad y coherencia.

¿Es malo mover mucho las manos?

Una de las preguntas más frecuentes que le hacen es: “¿María, mover mucho las manos es malo? ¿Debo esconderlas o sujetar algo?” La respuesta es clara: “No. Mover las manos es natural y está directamente conectado con el cerebro, más que cualquier otra parte del cuerpo”.

Dejar las manos quietas reduce la fuerza de tu discurso. Meterlas en los bolsillos transmite pasotismo o timidez. Por otro lado, moverlas en exceso sin coherencia con tu mensaje puede distraer a quien te escucha y generar nerviosismo. Por eso, lo ideal es que tus gestos acompañen lo que dices: señalar algo pequeño, contar con los dedos o indicar movimiento son formas de reforzar tu mensaje.

Qué dicen tus gestos de las manos

No podemos evitar expresarnos con las manos, pero sí podemos aprender a interpretar lo que comunican:

Unir las puntas de los dedos transmite confianza y seguridad.

Palmas abiertas muestran honestidad y transparencia.

Cerrar el puño puede indicar que escondes algo o nerviosismo.

Entrelazar los dedos refleja inseguridad o actitud negativa.

Sujetarse las manos suele significar nerviosismo o vergüenza.

Noticias relacionadas

Lo importante es observar tus propios gestos, apunta María del Olmo. Si sueles grabarte en vídeo, revisa si lo que dices y lo que tus manos transmiten es coherente. Si no lo es, nunca es tarde para aprender a expresarte de manera natural y controlar tu lenguaje corporal. Según la experta, comprender estos gestos puede mejorar significativamente cómo te perciben los demás y fortalecer tu comunicación personal y profesional.