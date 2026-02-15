Descubre lo que tus manos dicen de ti sin que te des cuenta
Los secretos del movimiento de manos que toda persona debería conocer.
Puede que con lo que te voy a decir te pongas algo nerviosa, pero tranquila: todo lo que comparto proviene de la web de la experta en comunicación María del Olmo, y no tiene mala intención. A ella le fascina observar lo que las personas dicen cuando hablan, pero no se refiere solo a sus palabras, sino a lo que transmite su cuerpo mientras hablan. En otras palabras, lo que dice su lenguaje corporal.
Observar y escuchar nos enseña mucho, a veces más que hablar. Por eso, es tan interesante analizar los gestos y movimientos de los demás, y también los nuestros, aunque a veces pueda resultar un poco incómodo. No siempre somos conscientes de lo que nuestro cuerpo comunica, y eso puede jugar en nuestra contra o a nuestro favor.
Del Olmo se centra en un aspecto muy concreto: las manos. Saber qué dicen tus manos mientras hablas te ayudará a mejorar tu comunicación y transmitir seguridad y coherencia.
¿Es malo mover mucho las manos?
Una de las preguntas más frecuentes que le hacen es: “¿María, mover mucho las manos es malo? ¿Debo esconderlas o sujetar algo?” La respuesta es clara: “No. Mover las manos es natural y está directamente conectado con el cerebro, más que cualquier otra parte del cuerpo”.
Dejar las manos quietas reduce la fuerza de tu discurso. Meterlas en los bolsillos transmite pasotismo o timidez. Por otro lado, moverlas en exceso sin coherencia con tu mensaje puede distraer a quien te escucha y generar nerviosismo. Por eso, lo ideal es que tus gestos acompañen lo que dices: señalar algo pequeño, contar con los dedos o indicar movimiento son formas de reforzar tu mensaje.
Qué dicen tus gestos de las manos
No podemos evitar expresarnos con las manos, pero sí podemos aprender a interpretar lo que comunican:
- Unir las puntas de los dedos transmite confianza y seguridad.
- Palmas abiertas muestran honestidad y transparencia.
- Cerrar el puño puede indicar que escondes algo o nerviosismo.
- Entrelazar los dedos refleja inseguridad o actitud negativa.
- Sujetarse las manos suele significar nerviosismo o vergüenza.
Lo importante es observar tus propios gestos, apunta María del Olmo. Si sueles grabarte en vídeo, revisa si lo que dices y lo que tus manos transmiten es coherente. Si no lo es, nunca es tarde para aprender a expresarte de manera natural y controlar tu lenguaje corporal. Según la experta, comprender estos gestos puede mejorar significativamente cómo te perciben los demás y fortalecer tu comunicación personal y profesional.
