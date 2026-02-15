Cómo cuidar los ramos de flores de San Valentín para que duren más tiempo

Tras el 14 de febrero, muchos hogares conservan ramos regalados en San Valentín. Sin embargo, su duración depende en gran medida de los cuidados que reciban desde el primer momento.

Nada más recibirlas, es recomendable cortar los tallos en diagonal, aproximadamente dos centímetros, para facilitar la absorción de agua. Este corte debe hacerse con tijeras limpias o un cuchillo afilado, preferiblemente bajo el grifo.

Agua limpia y ubicación estratégica

El jarrón debe llenarse con agua fresca y cambiarse cada uno o dos días. También conviene retirar las hojas que queden sumergidas, ya que se pudren con rapidez y contaminan el agua. Si el ramo incluye sobre de conservante, debe añadirse siguiendo las instrucciones.

Colocar las flores lejos de fuentes de calor, radiadores o luz solar directa es fundamental. Tampoco es recomendable situarlas junto a frutas, porque estas desprenden etileno, un gas que acelera el marchitamiento.

Repetir el corte de los tallos cada pocos días y mantener el agua limpia puede alargar la vida del ramo notablemente. Con estos cuidados básicos, el detalle de San Valentín podrá lucir fresco durante más tiempo y mantener vivo el recuerdo del gesto recibido.