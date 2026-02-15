Cómo aprovechar un pollo entero y ahorrar en la cesta de la compra

Adquirir un pollo entero puede parecer menos práctico que comprar pechugas, muslos o alas por separado, pero supone un ahorro considerable y una mejor planificación doméstica. Además, permite aprovechar cada parte y reducir el desperdicio alimentario.

El primer paso es trocearlo correctamente. Es muy intuitivo, guiándose por el fin de las extremidades, separar pechugas, muslos y alas es sencillo con un cuchillo afilado. Las pechugas pueden filetearse para plancha o empanados; los muslos son ideales para guisos o asados; y las alas funcionan perfectamente al horno o fritas. El organizar y embolsar todas las partes en film o bolsas de congelación ayuda a ir guardando todas las piezas para el momento en el que tengamos una cantidad adecuada realizar una receta con las mismas. Es el caso ideal para las alitas o muslitos.

Más allá de la carne principal

La carcasa y los huesos no deben desecharse. Con ellos se puede preparar un caldo casero base para sopas, arroces o cremas. Incluso las pieles pueden aprovecharse para aportar sabor en fondos o asados.

Planificando bien, un solo pollo puede convertirse en varias comidas: filetes un día, guiso al siguiente y caldo para congelar. Frente a la compra de piezas sueltas, que suelen tener mayor precio por kilo debido al procesado, el pollo entero ofrece un mejor rendimiento económico y culinario.

Además, permite decidir el grosor de los cortes y adaptar cada parte a diferentes recetas, optimizando tanto el presupuesto como la organización semanal.