Años después de compartir plató, así es la relación entre Pedro Piqueras y Sara Carbonero

Trabajar codo con codo frente a la cámara durante casi una década y ser el artífice de la etapa "más feliz" en lo laboral marca como ya confesó en su momento Sara Carbonero de Pedro Piqueras, pero el cariño y la admiración es algo recíproco y el veterano periodista es no sólo un referente profesional en el que fijarse, sino un amigo en la sombra.

Tras el último bache de salud por el que ha atravesado la toledana, Piqueras ha vuelto a hacer gala de su discreción: "No me gusta hablar de ello porque no quiero hablar de su situación", ha dicho contundente. Pero como buen comunicador, siempre sabe utilizar las palabras adecuadas: "Yo la quiero mucho y me parece que es una persona fabulosa, fabulosa, y una presentadora única, la verdad. Lo es, aparte de ser la mujer más bella del país, pero yo más no voy a decir".

No es la primera vez que se deshace en halagos con Carbonero. Ya tuvo la oportunidad de hacerlo en directo cuando Sara le invitó a su programa en Radio Marca en febrero del 2021, 'Que siga el baile'. Allí, presentó a Piqueras como su "mentor" y con sumo cariño dijo de Sara Carbonero que es "muy valiente, de lo más valiente que he conocido nunca". Aquella conversación tuvo su broche de oro en el perfil de Instagram de la periodista que, con una foto junto a Pedro, escribió: "Maestro, faro, compañero y amigo"

Sara Carbonero publica un emotivo mensaje

Hace unos días, tras sufrir el último revés de salud a principios de año, publicaba el siguiente mensaje en su perfil de Instagram:

"Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón. Hace apenas un mes entre a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma. Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos pero si hay algo positivo es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti. No sé cómo devolver tanto amor. En primer lugar a mi familia y amigos, los que nunca me sueltan la mano, a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles. A Íker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía. A todos los médicos, enfermeras y personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. A Nuria y a María por su vocación, su cariño y sus cuidados y mimos en las noches imposibles. Hoy cumplo un año más sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella. Hoy cumplo un año más llena de amor y de gratitud , de esperanza, de sueños intactos, de fuerza y esperanza. Porque al final, no podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud. Ha sido un día de celebrar lo sencillo, pero también lleno de sorpresas, de flores y tarta Sacher. He comido sopa de cebolla en mi nuevo restaurante francés preferido y he paseado por el centro de Madrid. Para rematarlo unas risas con amigas y el ritual de soplar las velas con los niños. Hoy cumplo un año más lejos del ruido, sin tiempo para odiar, con el corazón lleno. Hoy un cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino. Gracias por todas las felicitaciones , los buenos deseos y la energía que me llega y que lo cura todo. Muchas gracias de corazón".