Acaba con los malos olores de tu hogar con tres productos que ya tienes en casa

Comida, humedad, ambiente cerrado... es muy común que algunos aromas se queden impregnados en las superficies de tu casa y aumenten los malos olores, pero hay un truco muy sencillo para acabar con ellos. Además, solo necesitarás tres productos que, además de ser baratos, puedes encontrar en cualquier tienda.

En primer lugar, lo más importante es mantener la casa ventilada y limpia. Pero muchas veces no basta solo con limpiar, los olores se quedan incrustados en las superficies de tu casa sin que puedas hacer nada para solucionarlo.

Con este spray, que podrás hacer con tres ingredientes que ya tienes en tu casa, te librarás de los malos olores y conseguirás que tus superficies huelan de maravilla.

Los ingredientes

Usos alternativos del suavizante para la ropa en el hogar. / Getty Images

Son solo tres y muy sencillos de encontrar, pero lo más importante es acertar con las cantidades.

Suavizante para lavar la ropa, puede ser cualquiera, pero los aromas a colonia siempre le dan un toque extra de frescor

Agua , puede ser del grifo

, puede ser del grifo Alcohol 95%

El método infalible

Muy fácil: solo tienes que mezclar en un recipiente con spray un 60% de suavizante para lavar la ropa, un 15% de agua y un 25% de alcohol 95%, el que probablemente tengas en tu botiquín de emergencias.

Después, solo tienes que pulverizarlo sobre tus sábanas, toallas, cortinas, alfombras o sofá para que haga su magia. No es necesario que lo dejes secar mucho tiempo, ya que el alcohol hará que se evapore más fácilmente y tampoco hace falta que utilices gran cantidad de producto, con un par de toques bastará para que tu casa huela de maravilla.

Un truco extra

Si pulverizas tus superficies después de la limpieza e inmediatamente ventilas la habitación durante unos 3-5 minutos, notarás mejores resultados, ya que facilitarás que el producto se impregne por toda la habitación.