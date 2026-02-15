Casi 1 de cada 4 personas ha mantenido una relación sentimental en el trabajo

El trabajo no es solo un lugar donde se cumplen tareas. Es, para muchas personas, uno de los espacios donde más tiempo pasan y donde más relaciones construyen. Según los últimos datos de la encuesta de InfoJobs sobre Relaciones personales en el entorno laboral, 6 de cada 10 españoles (63%) perciben su relación con los compañeros como muy positiva, con una valoración media de 6,9 sobre 10.

Estas relaciones no solo favorecen la colaboración y el buen clima, también generan lazos personales y sentimentales que, cada vez más, difuminan la frontera entre lo laboral y lo privado. Con motivo de San Valentín, la plataforma líder de empleo en España ha querido analizar cómo estos vínculos se trasladan también al entorno profesional a través de una encuesta a su comunidad en redes sociales.

La primera conclusión es clara: casi 1 de cada 4 usuarios (23%) que han respondido afirma haber mantenido una relación sentimental en el entorno laboral. Esta cifra sube dos puntos respecto al año pasado, cuando se situaba en el 21%. Del total, un 4% mantiene esa relación en la actualidad y un 19% la tuvo en el pasado.

Cómo se perciben las relaciones sentimentales en el trabajo

Las relaciones entre compañeros siguen generando opiniones diversas. Sin embargo, la mayoría de los profesionales (67%) cree que su impacto en el clima laboral no es, por sí mismo, positivo ni negativo, sino que depende de cómo se gestionen. Aun así, un 24% considera que pueden tener un impacto negativo, frente a un 4% que cree que pueden influir de forma positiva. El 5% restante opina que no tienen ninguna incidencia.

También existe debate sobre si estas relaciones deben comunicarse a la empresa. Para más de la mitad de los trabajadores (56%), una relación sentimental entre compañeros pertenece al ámbito privado y no debería notificarse. Pero esta percepción cambia cuando hay jerarquía: un 20% cree que sí debería informarse si existe una relación de dependencia laboral y un 14% opina que deberían comunicarse siempre. El 10% restante no tiene una postura clara.

A esto se suma el desconocimiento sobre las normas internas. Casi la mitad de los profesionales (48%) no sabe si su empresa cuenta con políticas específicas para evitar que estas relaciones afecten al desempeño laboral. Un 31% asegura que no se aplica ninguna medida y solo el 21% confirma la existencia de pautas claras. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4, recoge el respeto a la intimidad como un derecho fundamental, recordando que estos vínculos deben gestionarse sin interferir en el ambiente de trabajo.

El trabajo, un espacio clave para socializar

Aunque el 77% afirma no haber tenido ninguna relación sentimental en el trabajo, el entorno laboral sigue siendo un lugar reconocido para socializar. Casi la mitad de los trabajadores asegura que mantiene interacciones sociales fuera del horario laboral con compañeros al menos una vez al mes.

Además, según la encuesta de InfoJobs, el 73% de los profesionales considera que el trabajo también es un espacio para conocer gente nueva, frente al 27% que afirma que al trabajo solo va a trabajar. Hace un año, este porcentaje era del 77%, lo que refleja que, aunque sigue siendo un espacio clave para relacionarse, la percepción ha cambiado ligeramente.