El truco que hará que tus toallas huelan mejor y duren el doble de tiempo

Las toallas son uno de los textiles que más utilizamos a diario y, sin embargo, también de los que peor tratamos sin darnos cuenta. Lavarlas con suavizante, abusar de la temperatura o dejarlas húmedas demasiado tiempo son errores frecuentes que reducen su capacidad de absorción y acortan su vida útil.

Existe, sin embargo, un truco sencillo que puede marcar la diferencia: sustituir el suavizante por vinagre blanco de limpieza en el cajetín del suavizante, al menos una vez al mes. Este producto natural elimina los restos de detergente acumulados entre las fibras, neutraliza los malos olores y ayuda a que las toallas recuperen su esponjosidad sin apelmazarse.

El suavizante, aunque deja buen aroma, crea una película que impermeabiliza ligeramente el tejido. Con el tiempo, la toalla absorbe menos agua y empieza a oler a humedad incluso recién lavada. El vinagre, en cambio, actúa como desinfectante suave y no deja residuos. El olor desaparece por completo al secarse.

Otro consejo clave es no sobrecargar la lavadora. Las toallas necesitan espacio para enjuagarse correctamente. Además, es recomendable sacarlas en cuanto termine el ciclo y tenderlas extendidas, evitando que permanezcan horas dentro del tambor húmedo.

En cuanto a la temperatura, 40 o 60 grados suele ser suficiente para una limpieza eficaz sin dañar las fibras. Y, si se utiliza secadora, conviene hacerlo a temperatura media y añadir una pelota de secado o de tenis limpia para que el tejido quede más mullido.

Pequeños cambios en la rutina de limpieza pueden traducirse en toallas más suaves, más absorbentes y con mayor durabilidad. Un producto que no solo mejora la higiene del hogar, sino que también ayuda a ahorrar dinero al evitar reemplazarlas con tanta frecuencia.