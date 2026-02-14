El truco casero para dejar impecable la radio del coche sin desmontarla

La radio del coche es uno de los elementos más manipulados del vehículo y, al mismo tiempo, uno de los que menos se limpia. Botones, ruletas y pequeñas ranuras acumulan polvo, restos de suciedad e incluso grasa procedente de las manos. Con el paso del tiempo, esa acumulación no solo afea el salpicadero, sino que puede dificultar el funcionamiento de algunas teclas.

El primer paso es apagar completamente el vehículo para evitar cualquier riesgo eléctrico. A continuación, conviene utilizar un pincel pequeño o un cepillo de dientes de cerdas suaves para retirar el polvo superficial. Este gesto sencillo permite desprender la suciedad sin rayar el plástico.

Para las ranuras más estrechas, el aire frío de un secador o una pera de aire comprimido resulta muy eficaz. Nunca debe utilizarse aire caliente, ya que podría deformar los componentes. Tras ello, un bastoncillo ligeramente humedecido en alcohol isopropílico ayudará a eliminar manchas de grasa en los botones. Es importante que el bastoncillo no esté empapado, sino apenas húmedo.

🧼 Atención a las pantallas digitales

Si la radio incluye pantalla, lo recomendable es emplear un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido en agua. No se deben aplicar productos directamente sobre la superficie, ya que el líquido podría filtrarse por los bordes. También se puede usar el líquido de limpieza especial para gafas y una de sus gamuzas que utilizamos para limparlas.

Finalmente, secar con otro paño limpio evitará marcas. Este mantenimiento puede realizarse una vez al mes y apenas lleva diez minutos. El resultado es un salpicadero más cuidado y una radio que recupera su aspecto original sin necesidad de desmontar ninguna pieza ni gastar en productos específicos.