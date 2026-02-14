Cómo quitar las manchas de barro de la ropa sin dejar rastro

Las manchas de barro son habituales en días de tanta lluvia como los que estamos viviendo con los temporales de estos últimos meses. Barro que suele aparecer con frecuencia en nuestro calzado y pantalones, pero aparezca donde aparezca, tras leer esta noticia vas a aprender a hacerla desaparecer en cualquier tipo de prenda. El error más común es intentar limpiarlas cuando todavía están húmedas. Al hacerlo, el barro se expande por el tejido y penetra más en las fibras.

El truco principal consiste en dejar que el barro se seque completamente. Una vez seco, se debe sacudir la prenda y cepillar con firmeza para retirar la mayor cantidad posible de tierra. Este paso evita que la lavadora convierta el barro en una mancha más difícil.

Después, se recomienda aplicar detergente líquido directamente sobre la zona afectada y frotar suavemente con los dedos o con un cepillo pequeño. Si la prenda es blanca, puede añadirse un poco de percarbonato para potenciar el efecto limpiador.

El lavado adecuado marca la diferencia

Es importante lavar la prenda siguiendo las instrucciones de la etiqueta. El agua templada suele funcionar mejor que la fría en estos casos, pero nunca debe superarse la temperatura recomendada por el fabricante. Si tras el primer lavado queda algún resto, no se debe secar la prenda hasta que desaparezca por completo, ya que el calor fijaría la mancha. Repetir el proceso antes del secado garantiza mejores resultados. Con paciencia y siguiendo estos pasos, el barro no tiene por qué convertirse en una marca permanente.