El truco definitivo para guardar los disfraces y que salgan perfectos al año siguiente

¡Llegó el Carnaval! Cada año toca desempolvar los viejos disfraces y siempre piensas que debiste guardarlos mejor el año anterior, cuando lo único que querías en ese momento era recogerlos. El caso es que conservar los trajes en buen estado puede convertirse en un quebradero de cabeza si no se almacen bien. Suelen ser telas delicadas y accesorios quese deforman con facilidad, por no hablar de las purpurinas que se desprenden o los pelos de las pelucas que se enredan hasta el infinito.

Sin embargo, existen varios métodos sencillos para asegurarse de que, cuando vuelvas a abrir la caja el año que viene, el disfraz esté exactamente igual que el primer día.

Primero, lavar

El primer paso es lavar cada pieza según su tejido: algunos trajes permiten un lavado suave, pero los que llevan lentejuelas, tul o terciopelo deben limpiarse a mano o simplemente airearse. Una vez seco, el disfraz debe guardarse siempre colgado en una funda de tela o plástico transpirable. Esto evita arrugas profundas, malos olores y el temido aplastamiento que sufren muchos disfraces después de meses guardados en armarios o trasteros.

Para los complementos —sombreros, armaduras de espuma, coronas o alas— lo ideal es rellenarlos con papel de seda para mantener su forma. Las pelucas, por su parte, aguantan impecables si se guardan en una bolsa con cierre hermético junto a una hoja de suavizante, que evita enredos y electricidad estática.

Por último, los expertos recomiendan incluir en la caja del disfraz bolsitas antihumedad, como las de gel de sílice, para protegerlo de hongos y malos olores durante todo el año.