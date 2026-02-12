Mañana habrá colas kilométricas en Primark para conseguir el perchero de secado para anoraks y abrigos de invierno tras la lavadora: adiós a la secadora por solo 3 euros.

¿No tienes mucho espacio en casa y no sabes dónde colgar tus abrigos o chaquetas? Buenas noticias: la marca irlandesa Primark ha pensado en ti y presenta un perchero económico, práctico y pensado para ahorrar espacio. Tanto si vives en un piso como en una casa, es fundamental optimizar cada rincón. Y esto es aún más importante si tu vivienda es pequeña.

Accesorios para guardar tazas o cubiertos en la cocina, estanterías de baño que también sirven como cestas para la ropa sucia, muebles de entrada en esquina... Existen muchas soluciones para ganar espacio de almacenamiento en el hogar.

Y aunque normalmente acudimos a Ikea, Primark podría convertirse en tu nuevo lugar de referencia. La firma irlandesa no solo ofrece ropa a precios asequibles, sino que amplía cada vez más su línea de hogar y organización. Hoy te mostramos el accesorio que necesitas para guardar abrigos y chaquetas sin perder espacio.

Un perchero sin taladros por solo 3 euros

Primark acaba de lanzar un perchero metálico para colgar en la puerta, sin necesidad de taladrar. Se instala fácilmente gracias a sus ganchos superiores, que se fijan directamente en la parte alta de la puerta.

Es de metal con acabado efecto madera, un diseño sencillo y decorativo. Permite colgar albornoces, pijamas, abrigos, bolsos o chaquetas, e incluso dejar preparada en una percha la ropa del día siguiente.

Lo mejor es su precio: solo 3 euros, una opción asequible para quienes buscan orden sin gastar de más.

Estantería colgante por 5 euros para liberar armarios

Además, la marca ofrece una estantería de tela colgante ideal para vestidores o armarios. Fabricada en lino y plástico reciclado, cuenta con cuatro compartimentos pensados para organizar ropa doblada, ropa de cama o zapatos.

Sus dimensiones, 32 x 34 x 84 cm, facilitan su colocación en cualquier rincón del armario. Se cuelga fácilmente gracias a su lengüeta reforzada, diseñada para soportar peso.

También puede utilizarse en otras estancias, como el cuarto de baño, para guardar toallas o productos de belleza.

Y de nuevo, el precio es uno de sus mayores atractivos: 5 euros, una cifra muy competitiva para un accesorio que ayuda a maximizar el espacio y mantener el orden.